Vibrante baifo folk

Decir lo que siente. Eso es lo que busca cada vez que canta o compone el músico multiinstrumentista Juan Mesa, nacido en Venezuela, pero criado en Hermigua, tierra de sus ancestros, "Los baifo", nombre que reivindica en todas sus producciones.

Juan Mesa Baifo Folk es el título del cuarto registro que ha publicado este amante de los sonidos primigenios canarios que "inventó" las chácaras baifas. Son diez temas que hablan de compromiso, de respeto, de tolerancia, de amor y de otras cuestiones que rondan la cabeza de este intérprete de guitarra, timple, chácaras, tambor gomero, flauta navajo y voz.

"Este es un proyecto sonoro bastante vibrante. Es cierto que las letras tienen el compromiso de transmitir concienciación sobre valores humanos olvidados, como respeto y tolerancia, además del deber que tenemos de salvar la situación en la que se encuentra el planeta, que va hacia lo peor", aseguró Mesa.

Este cantante, que acostumbra a hacer giras por Alemania, Francia, Noruega, Suecia o Italia, entre otros países, considera una obligación difundir el tipo de mensajes que él emite. "Pienso que es un deber, una obligación de las personas que tenemos esta herramienta decir lo que sentimos con un arma tan poderosa como es la música".

Mesa, que también desarrolla una faceta más intimista cuando actúa en solitario, es un experto en la fusión de ritmos y estilos, porque practica casi todos, según con los músicos que lo haga, una nutrida lista de grandes intérpretes canarios que se arriman a sus singulares proyectos.

"Este nuevo disco incluye un repertorio de fusión, de música de raíz. Siempre he sido una persona comprometida con la música tradicional de Canarias, tengo una base de folclore heredada de mi familia, además me encanta el jazz, soy rockero... Este registro es fusión entre rock sinfónico, rock progresivo, música de raíz canaria, afro, sudamericana y jazz. Por eso he buscado un equipo de músicos muy buenos".

Alfredo Llanos (batería), Ykay Ledesma (guitarra), Guillermo Chavez (bajo), Luis Juan (trompeta), Antonio Lorenzo (violín) y las voces de Yerika Cabrera, Mel y Marina Álvarez forman el equipazo que ha contribuido a hacer realidad Juan Mesa Baifo Folk.

"A la hora de hacer el equipo, lo más importante es la parte humana y estas personas me tocan. Son respetuosas y confían en mi trabajo. Tengo plena confianza en ellos, porque les gusta esto, se sienten identificados con las letras, son honestos. Les propongo que escuchen mis canciones, y sientes que vibran a tu mismo nivel, que tu filosofía es bienvenida. Estas personas me conocen, saben cuál ha sido mi trayectoria, y ellos intuyen cada canción y se ponen al mismo nivel de conciencia".

Una de las cualidades que definen a Juan Mesa es su plena sinceridad por decir lo que siente. Algo que saben quienes comparten con él sus ilusiones y emociones, un aspecto que tiene muy en cuenta al seleccionar a sus compañeros de fatigas, además de su técnica, musicalidad y oído.

"Yo puedo preparar hoy un concierto y mañana otro con el mismo repertorio, pero no soy la misma persona. Cada día somos diferentes. Ese es mi concepto de hacer música, decir lo que sientes y piensas en cada momento. Trato de ser diferente en un plano emocional", reflexionó en alto esta honesto personaje.

Garajonay, Olas de Alegría y Boleros, rancheras y un blues son los títulos de sus anteriores producciones discográficas. "Mis anteriores discos eran más poéticos, con cantos relacionados con la mujer, la sencillez, la humildad... eran más intimistas, un trabajo más ingenuo de alguna manera".

Con respecto a Juan Mesa Baifo Folk apuntó que "en este trabajo he mezclado todas las experiencias musicales que he tenido en mi vida, los caminos por donde he querido transitar. Los encuentros que he querido llevarlos a mi terreno para sentirme en sintonía con ellos. También abarco estilos de música que no he hecho en los anteriores y representan el Juan Mesa más culto. Rock, jazz, funk... Es una mezcla de todo".

Su último trabajo habla, entre otros asuntos, de la herencia ancestral canaria, del "etnocidio" y castellanización de la cultura, del gen colonizador. "Canarias no tiene Instituto de Estudios Prehispánicos", matizó.