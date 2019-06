Juan Solo: "En un club, por la cercanía con la gente, se siente más la energía"

El festival Plátano Rock trae hasta Tenerife al artista catalán Juan Solo, el que fuera miembro de Sólo los solo, mítica banda de rap de Barcelona de finales de los década de los 90. Se presentará esta noche, a partir de las 00:00 horas, en el Aguere Cultural para ofrecer su mejor versión como DJ. Todo el que quiera bailar, tiene cita en La Laguna. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

¿Qué ofrecerá este jueves noche en el Aguere Cultural en Tenerife?

Creo que vamos a poder disfrutar de una buena sesión con boogie, disco, funk, r&b y house. Buenos tracks para bailar a lo largo de la noche sin importar mucho la época en la que se hicieron.

¿Cómo sería para usted una sesión perfecta?

La sesión perfecta es cuando la gente está receptiva y dispuesta a pasarlo bien; eso lo es todo, el resto ya corre de mi cuenta.

¿Qué aspectos externos al DJ pueden influir en que una sesión sea mejor o peor?

Creo que la respuesta podría ir relacionada con la pregunta anterior. El público es lo más importante y lo condiciona todo para bien o para mal; también hay otros factores, como tener un buen sistema de sonido y luces o cosas así, más técnicas.

¿Qué sensaciones especiales se viven cuando se actúa en un club cerrado en lugar de un gran festival?

Son situaciones distintas y ambas me gustan. Es verdad que prefiero más pinchar en club, tal vez sea por la cercanía con la gente, se siente más la energía.

Según usted, ¿cuál es la salud cultural/ocio de la ciudad de Barcelona?

Supongo que siempre es mejorable, pero no nos podemos quejar, hay ofertas bastante variadas para poder disfrutar.

¿Se decantaría antes por su faceta de DJ que la de rapero?

No me decanto por una más que por otra, aunque últimamente me llaman más para poner música y lo disfruto muchísimo.

Hace ya dos décadas de la gran explosión de Sólo los Solo... Mira atrás, ¿y qué ve?

Pues todo este tiempo transcurrido me otorga una buena perspectiva y me permite ver que el trabajo realizado con Sólo los solo ha inspirado y sigue haciéndolo a muchos otros artistas. De alguna manera, humildemente, nuestra forma de hacer y entender el hip hop ha ayudado a que la música urbana de este país evolucionara un poco más, y eso me llena de orgullo.

¿Cómo es el proceso de composición de su canciones?

Mi proceso no es distinto al de muchos otros. Tengo una idea para una canción y busco el ritmo y composición adecuada, o al revés puedo tener un ritmo y este me inspire escribir la canción.

¿Qué grupos nacionales actuales recomendaría?

Rosalía es la que ha ofrecido algo distinto y original; Aleesha es otra artista con talento y prestaré atención a sus futuros pasos.