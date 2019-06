Canary Islands Film se une a PROFILM para consolidar a las islas como escenario de películas y series

Canary Islands Film se ha unido a PROFILM, una asociación creada hace un año por las principales empresas que prestan asistencia a las grandes producciones internacionales que vienen a rodar a España, con el objetivo de consolidar a las islas como escenario del rodaje de películas y series.

Según informa el Gobierno regional, el sello que representa a las entidades públicas y privadas que trabajan en este mismo objetivo en Canarias, en la actualidad la asociación está integrada por ocho productoras que invierten más de 120 millones al año en rodajes en el país y que propiciaron 21.809 contratos de trabajo.

De esta manera, el objetivo de la asociación es conseguir que más producciones escojan este país para sus películas y servir de interlocutor con las administraciones públicas y organizaciones del sector para simplificar trámites, eliminar trabas y facilitar el trabajo de los profesionales de la producción.

Aquí, el Ejecutivo regional ha resaltado que se da la circunstancia que la presidencia y vicepresidencia de esta asociación está ocupada por productoras dirigidas por canarios, Adrián Guerra (Nostramo Pictures) y Juan Cano (Sur-Film), respectivamente.

Ello es debido al auge que ha experimentado Canarias en este ámbito, acogiendo en su territorio superproducciones como 'Star Wars-Han Solo', de Ron Howard (Lucas Film); 'Allied', de Robert Zemeckis (Paramount); 'Jason Bourne', de Paul Greengrass (Universal Pictures); 'In the heart of the sea', de Ron Howard (Warner Bros); 'Fas & Furious 6', de Justin Lin (Universal Pictures), 'Wrath of The Titans', de Johanathan Liesbesman (Warner Bros), 'Clash of the Titans', de Luis Leterrier, por nombrar solo algunas de las de más impacto socioeconómico en las islas.

UN TOTAL DE 71 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EN 2018

Por su parte, en 2018 se rodaron en Canarias 71 producciones audiovisuales, repartidas entre largometrajes, series, documentales y programas de TV, atraídas por las buenas condiciones climáticas, los paisajes, los incentivos fiscales y la seguridad que ofrece el Archipiélago.

De ellas, destacan grandes producciones internacionales como 'Rambo' o 'Wonder Woman', producciones nacionales como '4 latas', 'Durante la Tormenta' o 'Paradise Hill', o series como 'Hierro', rodada íntegramente en esa isla.

Estos rodajes dejaron en las islas más de 60 millones de euros y más de 2.000 contrataciones directas de profesionales locales que trabajaron durante todo el rodaje.

Asimismo, en el caso de los rodajes internacionales, desde que en 2015 se aprobase el incentivo fiscal para atraer este tipo de proyectos, Canarias recibió una inversión de más de ochenta millones de euros, sólo de manos de las producciones llevadas a cabo por los socios de PROFILM.



TENDENCIA SIMILAR EN 2019 CON THE WITCHER O WASP NETWORK

Canary Islands Film ha incidido en que en 2019, la tendencia es similar, ya que en lo que va de año Canarias ha acogido el rodaje 6 largometrajes y 5 series de TV. Entre ellos destacar la serie de Netflix 'The Witcher' o el largometraje 'Wasp Network' con Penélope Cruz.

Estas cifras y su positiva evolución trasladan el potencial que tiene actualmente esta industria en las Islas, fruto del intenso trabajo que desarrollan de manera conjunta el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, la ZEC y el sector privado local.

Esta coordinación ha permitido avanzar a través de una estrategia común que se viene desarrollando desde hace cuatro años y que incluye también continuas labores de promoción del Archipiélago en mercados y ferias profesionales de ámbito nacional e internacional.

Con todo, el convenio suscrito ahora con PROFILM permite trabajar conjuntamente con la asociación que sirve de interlocutor ante las instituciones públicas (Agencia Tributaria, ICAA, Exteriores, etc), con la finalidad de mejorar las actuales condiciones para que el territorio español sea más competitivo. Una circunstancia que interesa especialmente a Canarias debido a que sus ventajas fiscales están 20 puntos por encima del resto de las comunidades del país.