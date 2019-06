Javier Galitó-Cava: "La única condición para ser actor es estar vivo y ser capaz de escuchar"

Javier Galitó-Cava es director y fundador del Programa de Técnica Meisner para actores y, además, ejerce habitualmente como profesor en centros que incluyen el Conservatorio de San Francisco, el Conservatorio de Los Ángeles, el Waterfront Playhouse, el Stella Adler Studio o el Broadway Studio Midtown. Vive y trabaja en Estados Unidos y, pese a que tiene su centro de operaciones español está en Barcelona, estará entre los próximos 1 y 5 de julio en la Escuela de Actores de Canarias (EAC) impartiendo un curso intensivo para los futuros intérpretes de las Islas con plazas limitadas.

¿Quién fue Sanford Meisner, que da nombre a la técnica que usted imparte, y cuál es su legado?

Sanford Meisner está considerado uno de los grandes maestros de la interpretación. Su carrera como profesor empezó mientras formaba parte de la compañía The Group Theatre, en Nueva York. Fue aquí donde trabajó bajo la tutela de Lee Strasberg, que utilizaba las enseñanzas del maestro Konstantin Stanislavski. Meisner empezó a dudar sobre la efectividad de la memoria afectiva que marcaba una base importante de las enseñanzas de Stanislavski. Y cuando su compañera Stella Adler volvió de París tras trabajar en privado con Stanislavski, ésta informó a Meisner de que el propio maestro había llegado a la conclusión de que la memoria emocional sólo debería utilizarse como último recurso y que el trabajo del actor era desarrollar el personaje desde la ?sicalidad, la imaginación y las circunstancias específicas que el texto en sí ofrecía. El desacuerdo entre Meisner y Strasberg hizo que Meisner dejara la compañía y empezara a desarrollar su propio método, basado en hacer de verdad. Lo desarrolló en la escuela Neighborhood Playhouse, de la que fue profesor y director desde el 1935 hasta el 1990. Cuando se retiró, creó su propia escuela en North Hollywood. A Meisner se le consideró ya en vida como el secreto mejor guardado del teatro estadounidense y así es como se tituló el documental realizado sobre su legado en 1990.

¿Cómo de?niría exactamente el "instrumento" del actor?

El instrumento del actor o la actriz es en de?nitiva el actor o actriz en sí; su cuerpo, su voz, su movimiento y su imaginación. La ventaja de la interpretación ante las demás artes escénicas es que la única condición para ser actor es estar vivo y ser capaz de escuchar, dejarse afectar y responder desde lo que siente.

¿En qué aspectos concretos se beneficia un actor o actriz de esta técnica?

Un actor o actriz que estudia Técnica Meisner ante todo aprende a ofrecer interpretaciones llenas de vida con reacciones reales que surgen de su instinto. Aprende desde el principio a agudizar su escucha adquiriendo además así un amplio conocimiento de sí mismo y el mundo que le rodea. Para muchos actores, el principal motivo de querer estudiar esta técnica es la necesidad de 'salir de la cabeza' y poder trabajar desde todo lo que son de una manera mucho más natural y e?caz.

¿Qué actores conocidos emplean habitualmente esta técnica?

Hay muchísimos actores que han estudiado y emplean la Técnica Meisner, entre ellos algunos nombres reconocidos serían Robert Duvall, Diane Keaton, Sandra Bullock, Dylan McDermott, Jeff Goldblum, James Caan, Michelle Pfeiffer, James Franco, Jon Voight, Tom Cruise y Jeff Bridges por ejemplo.

¿Es la primera vez que ofrece un curso así en Canarias?

Vivo en Estados Unidos y, desde hace once años, voy a Barcelona varias veces al año porque allí ofrecemos el programa completo de formación profesional para actores. El interés por la técnica hace que ofrezca cursos intensivos también por toda Europa. Canarias es uno de los lugares a los que hace tiempo quiero ir. A lo largo de nuestra historia hemos tenido la oportunidad de trabajar con varias personas de las Islas y era simplemente una cuestión de encontrar el espacio en mi agenda que me permitiera ofrecer un curso intensivo allí. Tengo muchas ganas de conocer Tenerife y de trabajar con el talento de los actores y actrices dispuestos a aceptar el reto.

¿Cuál es el principal consejo que daría a alguien que empieza a formarse en el campo de la interpretación?

La interpretación es la disciplina menos comprendida dentro de las artes escénicas. Mientras que nadie espera convertirse en concertista de piano, soprano o bailarín principal en dos o tres meses de formación, hay una idea preconcebida de lo que signi?ca ser actor y el trabajo que supone serlo. Aprender a vivir cada personaje y ofrecer a esa interpretación la sutileza y humanidad necesarias para que el público pueda ser testigo de esa vida es un trabajo tremendo que requiere de mucha dedicación y muchísimas horas de trabajo. Muchas personas creen que ser actor es simplemente hacer ver y se conforman con aprender líneas de texto y decirlas para que el público las oiga mientras se mueven de un lado al otro del escenario o ante la cámara. En clase suelo decir a mis alumnos que la paciencia es el arte de nunca preguntar cuándo. Perseverancia, disciplina y entrega son fundamentales para vivir una vida fructífera en el mundo del arte y la interpretación no es diferente. Mi principal consejo para una persona que se está planteando la vida de actor es que se pregunten por qué necesitan serlo. Si la respuesta tiene más que ver con la atención recibida por el público que con la oportunidad de vivir todas las vidas que se nos presentan con cada personaje, es posible que se estén equivocando de profesión.

¿La técnica puede ayudar a otro tipo de profesionales que no sean del campo de la interpretación?

Sin lugar a dudas. Aprender a escuchar es uno de los regalos más valiosos que nos ofrece esta técnica. Descubrimos quiénes somos y nos atrevemos a romper patrones y narrativas creadas que hacen que nuestras vidas se conviertan en bucles de los que parece no podemos escapar. Vivir el momento presente es un tópico en el que todos creemos pero no logramos habitar. La Técnica Meisner ofrece las herramientas que nos permiten vivir momento a momento de una manera formidablemente e?caz. Uno de los comentarios más frecuentes entre actores que han estudiado esta técnica es lo mucho que les ha cambiado la vida y les ha abierto nuevas puertas a sí mismos. Dicho esto, en mis clases cada persona es tratada como profesional y van a tener que hacer el trabajo sobre el escenario necesario para aprender el oficio. No acepto oyentes ni personas que tratan mis cursos como un taller de autoayuda o de mejora personal. El arte es terapéutico desde luego, pero no soy un adepto al arte como forma de terapia en sí. No tienen porque dedicarse profesionalmente a la interpretación si no lo desean pero, en mis clases, yo les trataré como actrices y actores.