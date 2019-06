Rosalía: Un fenómeno real

Lo que no consiguió Madonna, quien intentó sin éxito que Rosalía actuara en su fiesta de cumpleaños, sí lo hizo realidad anoche Ritmos del Mundo, uno de los festivales más longevos y más exitosos de Tenerife que ayer situó a la Isla en el mapa internacional de la música con la actuación de la artista catalana.

Ritmos del Mundo es un festival con muchas variantes artísticas, con muchos colores. En esta edición de 2019 más de 20 proyectos musicales completaron su cartel. Pero era la noche de Rosalía. Ella fue el principal reclamo para los miles de personas que casi abarrotaron el amplio espacio de concierto donde Farra World hace sus producciones en Costa Adeje.

Rosalía lo tiene todo. Arte, imagen, valentía, buena música y un grupo humano que la acompaña que la hace inmensa. Ayer, en Adeje, dejó su impronta de estrella, de artista de largo recorrido, con un pasado curtido y mimado al detalle, un presente absolutamente arrollador y un futuro en el que solo se vislumbra el derribo de metas y conquistas sucesivas.

Ese es el aura que desprende en el escenario. No hay nada casual, no es éxito que se desvanezca en estos tiempo tan agitados en los que el ayer ya es tiempo muy lejano. Anoche, Adeje disfrutó de sus éxitos, Malamente, Pienso en tu mirá, entre muchos otros, con esa propuesta a la que nadie ha sabido aún ponerle una etiqueta certera, porque no es trap, porque no es pop y porque ni mucho menos es flamenco.

Es la suma de todo en pinceladas lo que le hace grande y todo eso, que no es poco, perfectamente ejecutado sobre es escenario. Sobre las tablas, ante miles de personas, Rosalía es tan grande, tan artista, como se empeñan en mostrar sus campañas de marketing y promoción. Y eso no fácil, eso no todos pueden sostenerlo. Ayer fue en Ritmos del Mundo, con el público rendido a la evidencia, mañana será donde ella quiera. Así se construye un fenómeno real, un fenómeno de carne y hueso, un fenómeno que casi todo lo puede.

Ritmos del mundo empezó con notable éxito, con miles de personas ya desde primera hora de la tarde y terminó con otra jornada para la historia en Canarias. Farra World, con producciones cada vez más cuidadas, sigue subiendo escalones. Este 22 de junio de 2019 han dejado el listón muy alto.