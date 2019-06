La gira de 'Peter Pan, el musical' llegará a Tenerife

Peter Pan, el niño que se negaba a crecer que nació de la imaginación del escocés John Barry, aterriza el próximo 28 de junio en la Isla. El personaje mágico del país de Nunca Jamás llegará ese viernes al Auditorio Infanta Leonor para volar luego, al día siguiente, hasta el Teatro Leal de La Laguna.

Las entradas para asistir a uno de los espectáculos más longevos de su tipo en el país -lleva representándose casi ininterrumpidamente durante los últimos dos años- están disponibles en www.arona.org y a través de www.entrees.es. En Arona ofrecerán una única función a las 19:00 horas del viernes. En el Leal habrá otras tres: el sábado 29 a las 17:00 y a las 19:30 horas y el domino día 30 a las 12:00 horas.

Más de cuatro millones de personas han disfrutado ya de esta versión, que además ha viajado a Reino Unido, México, Colombia, Uruguay y Portugal, entre otros países. "Llevo doce años interpretando a Peter Pan, este es un musical mágico porque es uno de los espectáculos más representados de España", explicó Silvia Villaú, la actriz que encarna al protagonista del cuento. "Aprendí mucho de este personaje. Siempre me preguntan cómo es interpretar a Peter Pan siendo una chica. En realidad, no somos conscientes de todos los movimientos que tienes que eliminar para parecer un niño", indicó. "Peter Pan me ha enseñado mucho, ha ampliado mi registro vocal y, sobre todo, he viajado mucho gracias a él".

Peter Pan, el musical, combina efectos especiales y proyecciones con coreografías, acrobacias y canciones de diversos estilos. "Es un espectáculo musical en el que disfrutan tanto los más pequeños como los mayores. Las canciones son pegadizas, la puesta en escena es fantástica y tiene un argumento conocido por todos y muy fácil de seguir para los más pequeños", enumeró Villaú.

Es complicado llevar a las tablas de un escenario la magia de un cuento infantil universal como el de Peter Pan pero la productora -responsable también de Jekyll & Hide, El hombre de la mancha, Shrek o Annie- ha tirado de la experiencia de los directores Tomás Padilla y César Belda, que se reparten las responsabilidades artística y musical, respectivamente. "Tiene números muy potentes y unas coreografías muy chulas", detalló la actriz protagonista. "Muchas veces, al terminar, el público nos da la gracias porque durante las dos horas que dura el musical vuelven a sentirse niños otra vez. Es muy bonito sentir esa inocencia, la ilusión y la magia que vamos perdiendo cuando somos adultos", añadió.

Villaú siente como si llevara a Peter Pan "incorporado" en su vida y disfruta viendo "a pequeños y mayores disfrutando juntos" con este musical.