Jairo Núñez: "El mercado canario es muy corto y frágil y tenemos un exceso de oferta cultural"

Jairo Núñez (La Orotava, 1974) es el director del festival Mar Abierto. Un proyecto que llegó hace 13 años a la escena regional y que se ha consolidado en formato de temporada. En esta entrevista hace balance del año y lo que está por venir, al tiempo que alerta de un exceso de oferta y del intrusismo profesional.

El festival Mar Abierto-La Temporada ha cubierto el tramo de programación de primavera y verano, y restan otros cinco artistas de cara al verano-otoño, entre ellos Melendi, Dulce Pontes y Manuel Carrasco. ¿Qué balance puede hacer del año, de los conciertos pasados y los que están por venir?

Seguimos manteniendo nuestra línea de tener una programación variada y para todos los públicos. Hemos empezado la temporada con un grandísimo violinista que se sale del violín clásico como es Ara Malikian, que además tuvo público de todas las edades porque es un fenómeno popular por el tipo de música que hace. Un arranque muy bueno, y seguimos en la línea de ofrecer distintos estilos musicales. Tuvimos a Estrella Morente, que también fue un éxito tanto de público como de crítica, es una de las grandes del flamenco actual; también la oportunidad de tener aquí a Andrés Calamaro, uno de los indiscutibles del pop y rock latino, que hace muchos años que no actuaba en Canaria.

Tres ejemplos que ilustran el perfil de Mar Abierto.

Exacto. Se trata de hacer un abanico de estilos musicales en el que se vea reflejado el público canario, que puede verse representado con los artistas y asistir a sus conciertos.

Queda por delante Dios Salve a la Reina, que es la cuarta vez que está en Mar Abierto, Melendi, Dulce Pontes y Manuel Carrasco ¿Hay posibilidad de que se incorporen otros artistas en la recta final de la temporada?

Hemos anunciado recientemente a Miguel Poveda, con su gira de 30 aniversario, y que me parece que es uno de los grandes artistas del momento, un músico que ha transcendido la parte artística para convertirse en un artista popular, que es difícil en el sector flamenco más purista. Viene con un espectáculo muy potente y lo tendremos aquí a mediados de noviembre.

Esta es la decimotercera temporada de Mar Abierto ¿Cómo valora el crecimiento y desarrollo del festival desde sus inicios hasta llegar al formato actual?

Hay que tener en cuenta que Mar Abierto tiene una vocación regional con el esfuerzo que eso implica hacerlo en las dos islas. Ahora mismo somos el festival de ciclos más importante que se hace en Canarias, sin duda, y hace poco la revista de la asociación de promotores musicales en España nos considera el tercer festival más importante de España en cuanto a número de asistentes. El planteamiento y la filosofía del festival era expandir en el tiempo y conforme a los mercados, sabemos que el mercado de Gran Canaria es totalmente distinto al de Tenerife, y al de otras Islas, cada isla tiene su cuota de mercado, y no queríamos hacerlo en unas semanas o en un solo mes para no saturarlo. Y con una oferta para todos los públicos, como te decía antes. Ahora mismo estamos muy contentos de tener el festival con mayor número de eventos al año, que pasen por aquí, tal como dice el eslogan de Mar Abierto, el festival de las estrellas. No es un festival que de cabida, digamos, a artistas noveles o que estén comenzando, sino un festival dedicado a artistas consagrados, aunque es verdad que damos oportunidad a los creadores canarios, como ha sido el caso de Said Muti o Simon Salinas, siendo teloneros de grandes artistas.

Con esta secuencia de artistas, el festival debe de manejar un generoso presupuesto.

Hay que remarcar que somos el festival con el presupuesto en gasto más elevado de Canarias, con un millón y medio de euros de inversión anual en el festival. Si es cierto que como cualquier actividad cultural nos cuesta mantenerlo, y gracias a los patrocinios privados que se interesan por el proyecto: al tener una programación anual se genera una publicidad anual y constante durante todo el año. A los patrocinadores privados les interesa. Y también hemos fidelizado de alguna manera los patrocinios públicos con distintas entidades, como ocurre con los cabildos, que en el caso de Gran Canaria posibilita que se venda una Isla que colabora con la cultura y con la industria musical.

La oferta musical en el Archipiélago, en cuanto a festivales de distinto perfil artístico y formato y conciertos, ha crecido exponencialmente en los últimos años. ¿Hay mercado para todos los promotores y productores, y público para cubrir esos eventos?

El mercado canario es muy corto y muy frágil además, y estamos teniendo un exceso de oferta cultural en general, y también en el caso de la oferta musical, que depende también de algunas instituciones y de una política, para mí, dentro de la industria musical errónea. ¿Por qué? Porque no se tiene una coordinación entre centros y espacios culturales, y se masifica la oferta. Desde mi punto de vista, debería de haber una política más clara, de especialización concreta, para que no se solapen conciertos de un mismo estilo, ya sea en verano o en invierno. Quizás en verano es más flagrante el tema. Después hay un problema de intrusismo en Canarias, y es que cualquiera se cree promotor, cualquier persona con dinero cree que puede producir un evento, y esto es un trabajo serio. Esto nos afecta y es una crítica que hago al propio sector, y yo estoy interesado en crear una asociación de promotores musicales de Canarias, llevo años con ello y con la idea de juntar al sector. Está empezando a caminar, y lo que está funcionando ya es una asociación que se llama Afric, Asociación de Festivales Regionales e Independientes de Canarias.

¿Qué empresas y qué proyectos participan de esta Afric?

Estamos los festivales más antiguos de Canarias a nivel regional. Está el Canarias Jazz & Mas, el festival Masdanza, Clowbaret, el festival de Gospel y nosotros como Mar Abierto, que son los cinco con mayor antigüedad, todos con más de doce años de existencia. El objetivo es defender los intereses comunes porque creemos que no están siendo justos con este tipo de festivales y con la trayectoria que tenemos de muchos años. En breve la presentaremos. Hemos empezado a caminar en esta línea, y mi intención y la de algunos promotores es crear esa asociación regional, porque también necesitamos limpiar el sector y decir quienes somos los que llevamos años trabajando bien, al día con todo, impuestos y demás, de manera muy profesional, y quienes son intrusos, que afectan a la imagen y credibilidad del sector.

Hablando de apoyo institucional a la cultura en el Archipiélago, el Gobierno canario ha hecho pública la resolución provisional de la convocatoria de patrocinio a proyectos culturales para el primer semestre del año, con 121 proyectos, de los que un 90 por ciento son de iniciativa privada.

Creo que se sigue dando [dinero] a todo el mundo injustificadamente para contentar a todos, y creo que no se valora el esfuerzo, la profesionalidad, la constancia, y los años de trabajo en el sector. Respecto a los resultados del Gobierno canario que acaban de salir, está bien que desde el año pasado exista un concurso, porque antes no existía en Canarias Cultura en Red para los proyectos culturales y musicales, en este caso. Pero sigo pensando que las bases de la convocatoria deberían de estar mejor trabajadas. No se puede comparar un festival o una actividad cultural o musical gratuita con otras que dependen de la venta de entradas. Debería de tenerse en cuenta el esfuerzo de inversión que tiene cada festival con respecto a las cantidades que se otorgan. Y sobre todo, y que es una de las principales quejas de la asociación Afric, en lo que afecta a los festivales que son regionales, que tienen un esfuerzo en material, en billetes de avión, traslados marítimos y aéreos, para cumplir con una programación en dos islas, con todo lo que ello conlleva, y deberían estar en otra categoría distinta a los que se celebran en un ámbito local.