Il Divo cantó su pop operístico ante 7.000 espectadores en Tenerife

El cuarteto Il Divo congregó a 7.000 personas en Adeje, donde ofreció un concierto de dos horas de duración en la que con su peculiar estilo de "pop" operístico, repasaron éxitos que variaban desde los tangos de Carlos Gardel a los clásicos de Frank Sinatra.

En un comunicado la organización del concierto indica que Il Divo cumplió con todas las expectativas al ofrecer su espectáculo "Timeless 15 th Anniversary".

El cuarteto formado por el barítono español Carlos Marín, el tenor suizo Urs Bühler, el cantautor francés Sébastien Izambard y el tenor estadounidense David Miller arrancó un concierto con temas como 'Pour que tu m´aimes encore', 'Wicked game', 'Caruso', 'Bésame mucho' y 'Quién será'.

'Un regalo que te dio la vida', 'Halleluiah', 'Isabel', 'Al lof me', 'Unforgettable', 'Wonderfull World', 'To et moi', 'La vida sin amor' y 'Hasta mi final', que cantaron por primera vez en España, marcaron el viaje pop operístico, como el mismo cuarteto denomina su estilo musical que le ha permitido permanecer durante 15 años en los escenarios.

Para completar, eligieron 'Amazing Grace' y 'Time tos ay goodbye', despidiéndose acompañados por los aplausos de las 7.000 personas que disfrutaron de esta producción.

El evento, que estuvo organizado por DN7 Events, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje.