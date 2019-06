Claudia Pinto: "El trasfondo de la película es lo que no se dice dentro de las familias"

Una casa abandonada en mitad de un acantilado de una isla volcánica es el escenario central en el que se desarrolla parte de Las consecuencias, filme dirigido por la cineasta hispanovenezolana Claudia Pinto que se rueda en diferentes localizaciones de la isla de La Palma hasta el 27 de julio.

Este largometraje, considerado un drama psicológico con tintes de thriller, está protagonizado por los actores Juana Acosta, Alfredo Castro, María Romanillos, Carme Elías, Sonia Almarcha, Cristina Checa y Héctor Alterio, y ha sido rodado en escenarios de Valencia, La Gomera y ahora en La Palma.

"El trasfondo de la película es lo que no se dice dentro de las familias, esas cosas que metemos debajo de la alfombra y se enquistan por años. La herencia de las emociones, eso que no se dice y luego tiene consecuencias en quién eres y en cómo se relacionan padre, madre e hijos, y cómo esas cosas nos van definiendo. Las consecuencias de lo escondido, que modifican tu mirada, incluso la propia vida", explicó Pinto.

Las consecuencias narra el acontecer de una familia que hace un viaje, en el que la protagonista, Fabiola (Juana Acosta), una mujer atormentada por una accidente que le cambió la vida, posee una pequeña casa abandonada en mitad de un acantilado, una especie de cueva, lugar en el que se desvelan secretos y verdades ocultas, dudas de su pasado que habitan en su interior.

"Fabiola vuelve a esta pequeña isla con su padre y su hija, y se reencuentra con todo lo que hay allí. Empiezan a salir bastantes fantasmas y es la lucha de ellos contra todo lo que se les viene encima. Ella se convierte en espía de su propio hogar. Digamos que la película es una gran conversación que no se da y tampoco pretende dar respuestas sino plantear preguntas, que se quedan en el aire", aseguró.

Este thriller emocional, de suspense, pretende que el espectador sienta emociones muy básicas, como miedo, deseo, amor o celos, en un entorno que se convierte en un protagonista importante, como el Llano de las Brujas, el faro de Fuencaliente, la playa de Echentive o el Porís de Tijarafe, entre otros parajes.

"Buscaba un lugar que no fuera sólo bucólico y hermoso, sino que fuera potente. Que la naturaleza tuviera una presencia que no solo te hiciera sentirte bien, sino que fuera más imponente y no simplemente bella. Tanto La Gomera como La Palma tienen eso. No te dejan indiferente. Es un lugar mágico, poderoso, con una naturaleza impresionante porque lo que cuenta la película es la naturaleza del ser humano. No quieres decir lo que no quieres sentir, pero lo sientes", señaló.

El viaje que propone Las consecuencias intenta bordear y mostrar los misterios ocultos en el seno de una familia, un guion que define la tendencia de esta directora que ve este arte como una fuerza que mueve a las personas.

"Me gustan las historias muy humanas, muy de personajes, de emociones íntimas que se pueden mostrar a través de la verdad. Me gusta la intimidad, la vulnerabilidad, saber dónde está la gente cuando no es observada. Creo que el cine, en ese sentido, tiene una fuerza impresionante para entrar en el secreto del otro. Me gustan este tipo de realidades, muy naturalistas, muy íntimas, que te muevan de la silla y te hagan sentir algo", confesó.

Esta realizadora defiende un estilo humanista, de tocar la conciencia y el corazón del espectador. "Ese es el tipo de cine por el que merece la pena luchar. Es tan difícil montar un proyecto de este tipo que por eso me motiva poner sobre la mesa preguntas que yo también me hago y creo nos hacemos todos. En este caso, en Las consecuencias, hasta dónde se miente para proteger a los demás, por sentirte culpable, por qué no decimos nuestras cosas, porque todos tenemos cadáveres escondidos debajo de la alfombra", reconoció.

Con respecto a la situación de Venezuela, indicó que "es un país que se merece estar en libertad. Confío en que esta pesadilla termine pronto, porque tengo ganas de volver a filmar allí (...) Me siento orgullosa de formar parte de los directores venezolanos que en este momento estamos haciendo cosas fuera. Estoy segura de que volveremos a contar historias ahí dentro".