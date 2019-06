Il Divo recala en Tenerife

Un equipo compuesto por casi un centenar de personas compone la expedición que Il Divo llevará este sábado 15 de junio a Tenerife para el concierto que tendrá lugar desde las 21:00 horas en el Golf Costa Adeje. Un show que, por primera vez, representarán en Tenerife.

El evento, organizado por DN7 Events y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, servirá para que el público de las islas pueda volver a disfrutar de este cuarteto tras quince años de exitosa trayectoria musical. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.mastaquilla.com y en el portal digital de El Corte Inglés.



Curiosidades.

Hay que destacar que Il Divo se formó en Inglaterra en 2003 y es uno de los más laureados por el público de todo el mundo, vendiendo millones de discos en todo el planeta y con 50 números uno en durante su trayetoria.

Como datos de interés, recordar que fue Simon Cowell, el juez malo de American Idol y Got Talent el creador y padre de la idea de fundar el cuarteto Il Divo. Este afamado productor inglés impulsó la formación del grupo musical tras ver una actuación de Los Tres Tenores en 2001 y por ello decidió conformar un cuarteto multinacional de jóvenes talentos que conjugasen la voz y el aspecto físico, y que intentaran sonar como Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo juntos. Para ello, Cowell realizó una búsqueda mundial para encontrar las voces prodigiosas que quería: cuatro varones que, tras superar el casting, estuvieran dispuestos a embarcarse en el proyecto de Il Divo. La búsqueda, mediante casting en 21 países, duró dos años, desde 2001 hasta diciembre de 2003, cuando David Miller se convirtió en el cuarto y último miembro en firmar el contrato. Así se creó Il Divo, partiendo con tres miembros de formación clásica y un cantante de pop. Adoptado por Inglaterra, se dice que es un grupo británico, ya que su estudio de grabación se encuentra en Londres, pero en realidad es apátrida ya que sus miembros son de nacionalidades española (Carlos Marín), suiza (Urs Toni Bühler), francesa (Sébastien Izambard) y estadounidense (David Miller). En 2006, el cuarteto escribió su nombre en el Libro Guinness de los Records como el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia, récord que conserva en la actualidad. Además, ese mismo año entraron en la lista de los álbumes musicales más vendidos de todos los tiempos, con cinco millones de ejemplares con el álbum 'Siempre'.

Desde su origen Il Divo ha gozado de mucha popularidad, alcanzado proyección mundial, con más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 160 Discos de Oro y Discos de Platino en 35 países. La banda ha instaurado una revolución en la música clásica al crear un nuevo estilo musical, denominado pop operístico o pópera, dentro del género de crossover clásico.

Carlos Marín es galán de telenovelas.

El barítono español tuvo una participación especial en el melodrama mexicano 'Sortilegio', de 2009, que protagonizaron en su momento Jacqueline Bracamontes y William Levy. Posteriormente, también fue convocado para cantar en la aclamada 'Mi Corazón es Tuyo', donde presentó su emotiva versión de la clásica 'Ave María'.



Se negaron a cantarle a Donald Trump.

En 2017 el cuarteto fue convocado para cantar en la investidura presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos pero rechazaron la oferta. "Nunca nos negamos, porque hemos cantado para muchos políticos, pero en ese caso sí que dijimos que no", explicó Carlos Marín y agregó que

"ningún artista quería ir. Hay un americano en el grupo que no comparte nada con él. Bueno ni él ni ninguno de nosotros. Es un racista. Y yo como nacionalizado español a un tío que critica a lo latino no le canto. Y no fuimos", dijo el español.



'Timeless', el primer álbum que producen íntegramente ellos.

Para celebrar sus 15 años de trayectoria, Il Divo decidió tomar un nuevo camino y, a diferencia del resto de álbumes, 'Timeless' fue la primera producción en la que el grupo tomó toda la responsabilidad en cuanto a la producción ejecutiva, llevándolos a involucrarse directamente con la

elección de los temas. "Es la primera vez que somos los productores y la primera vez que hemos elegido las canciones", explicó Carlos Marin.

'Timeless' se compone de versiones de los mejores temas de amor de los últimos treinta años y está conformado por 10 temas que se encuentran en hasta cuatro idiomas e incluye una versión de uno de los temas más importantes de la artista británica Adele, el llamado 'Hello', que presentan en español.