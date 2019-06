José Mercé: "He visto a neoyorquinos llorar con el flamenco"

José Mercé (Jerez de la Frontera, 1955) llega este sábado, día 15 de junio, a la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. El cantaor flamenco actuará junto a Tomatito, un compañero vital y musical al que conoce "desde siempre. Somos como dos hermanos". De esta alianza artística ha nacido el disco De verdad, que les ha servido de excusa para iniciar una gira internacional que va llevarles hasta lugares tan dispares como Israel o Marruecos. El objetivo de esta gira está claro: reivindicar el flamenco como música, como cultura y elevarlo a la categoría que se merece. La alianza entre Mercé y Tomatito cobrará vida en el concierto que comenzará a partir de las 21:00 horas en el recinto cultural santacrucero. "Estoy loco por llegar ahí", reconoció el artista.

¿Háblenos de De Verdad, este nuevo trabajo discográfico con el que llega a la Isla junto a su compañero Tomatito?

Este trabajo es un disco muy flamenco en el que tanto Tomatito como yo hemos intentado recordar aquellos primeros momentos en los que empezamos a trabajar. Fue en Madrid, en los años 60. Trabajábamos en los tablaos en aquellos momentos en los que estaban, además, todos los grandes artistas del flamenco. La verdad es que estamos encantadísimos, hemos disfrutado mucho durante el tiempo que ha durado esta grabación y estamos disfrutando mucho, también, con esta gira.

Tanto usted como Tomatito han tocado varios estilos: el pop, el jazz o el clásico moderno. Pero lo cierto es que siempre vuelven al flamenco...

Realmente, nosotros hemos hecho cada uno nuestra vida por separado, cada uno tiene su mundo. Nos hemos juntado ahora para hacer esta gira, para hacer este nuevo trabajo, y la verdad es que estamos disfrutando mucho después de haber hecho cada uno su vida.

¿Cómo es Tomatito como compañero? ¿Y como músico?

Una maravilla, nos llevamos como dos hermanos. Nos conocemos desde hace tiempo, desde muy jóvenes. Si coges toda mi discografía verás que siempre hay un tema o dos que ha tocado Tomatito, esta colaboración entre nosotros no es nada nuevo. Pero este disco completo juntos ha surgido ahora y bendita sea la hora en que surgió.

El flamenco es un estilo conocido por todo el mundo pero dentro hay mucho palos, muchos estilos. ¿Cómo defienden esa diversidad?

El flamenco es nuestra música, es nuestra marca España. Es una música de raíz como puede ser el jazz o como puede ser el blues. El flamenco es una música que será siempre eterna, nunca está de moda, siempre lo digo. El flamenco es una música eterna que a veces sube o a veces baja, como música de raíz que es. Es de las músicas más importantes, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Cualquier músico, cuando escucha el flamenco intuye algo distinto, encuentra algo.

¿Cuál es el sitio más raro al que ha llegado gracias al flamenco?

He viajado tanto y he estado en tantos sitios que es difícil de recordar. Por ejemplo, he llegado a Norteamérica y he visto a gente, neoyorquinos puros que no saben ni una palabra de castellano, llorando con el flamenco. He tenido que explicarles con gestos lo que toco. Eso, sinceramente, te llena el alma y el corazón.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación en los estudios almerienses de Tomatito?

Lo afrontamos con mucha alegría. Estuvimos mucho tiempo metidos en el estudio, disfrutando con los músicos y haciéndolo todo en directo. Es una vivencia hermosa en estos tiempos donde se usan mucho los ordenadores y te mandan los temas desde lejos. Es muy bonito estar todos juntos, aunque haya momentos en los que te enfadas y te vas, pero eso es parte de la experiencia de hacer un trabajo entre todos.

Si echa la vista atrás, ¿cuál diría que es la cosa más bonita que ha aprendido gracias a la música?

Te diría que mi carrera ha ido poco a poco, empecé con trece años. Creo que todo ha sido positivo, a esta edad lo que intento hacer es disfrutar muchísimo cada vez que salgo a escenario. Estamos viviendo un momento perfecto para eso, tanto Tomate como yo. Queremos disfrutar de nuestra música y de salir en directo a compartirla con el público.

¿Qué relación tiene con Canarias?

He estado muchas veces por ahí. Creo que en las Islas gusta mucho el flamenco. Tenemos muchas ganas de que llegue el día del concierto y estar en ese Auditorio tan maravilloso. Desde Tenerife iremos a Israel y Marruecos, por ejemplo. Esta es una gira por toda España, Europa y América, y durará hasta diciembre. Vamos a viajar por medio mundo, y que dure. Quiero mandarle un abrazo muy flamenco a todos mis chicharreros, estoy loco por estar con ellos.