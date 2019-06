Fotonoviembre escoge a sus cinco 'Artistas en Selección'

Lola Lasurt (España) con 'Duelo por la España negra', Maja Daniels (Suecia) con 'Elf Dalia', Antonio Menchen (España) con el proyecto 'Negro fondo ultraterreno' y Belén Cerezo (España) con el trabajo 'Viviendo el día' son los artistas que formarán parte del apartado 'Artistas en Selección', dentro de la XV Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre.

Los trabajos para esta nueva edición de Fotonoviembre fueron elegidos entre los 368 proyectos recibidos de 28 países y correspondientes a 278 autores y colectivos. De los trabajos presentados, 72 de ellos correspondían a autores extranjeros, 73 a canarios y 133 a artistas de otras comunidades de España. En la participación extranjera se recibieron proyectos procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Irán, Irlanda, Luxemburgo, Malasia, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Checa, Rumanía, Suecia y Uruguay.

El apartado de 'Artistas en Selección' es uno de los tres que conformarán Fotonoviembre 2019 junto a la Sección Oficial y a Atlántica Colectivas. Fotonoviembre es un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo. Este año se cumple el trigésimo aniversario de la creación del Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Las propuestas que no hayan resultado seleccionadas para Artistas en Selección podrían formar parte de Atlántica Colectivas, una sección que en la pasada edición estuvo integrada por 70 participantes.

El comité de selección que escogió los trabajos ganadores estuvo formado por el director del máster de fotografía de la UPV, Pep Benlloch; por la directora de Artium, Beatriz Herráez; por el colectivo nómada Cine por venir (Sonia Martínez, Miguel Ángel Baixauli, Ali A. Maderuelo y Álvaro de los Ángeles); por el crítico de arte, Mariano de Santa Ana, por la curadora de Academic Programs & Collections MoCP, Kristin Taylor; por la directora de Fotonoviembre 2019, Laura Vallés; y por el director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Gilberto González. El gerente de TEA, Jerónimo Cabrera, participó en calidad de secretario.

Los autores seleccionados para formar parte de 'Artistas en Selección' percibirán en concepto de cesión temporal y producción de obra el importe de 4.000 euros. Además, una de estas cinco propuestas será elegida a su vez como Artista en Selección-Fundación Mapfre Guanarteme. Así, bajo el auspicio de la Fundación MAPFRE Guanarteme exhibirá su obra tanto en Tenerife, en su sede de La Laguna, como en Gran Canaria posteriormente.

'Artistas en Selección' intenta ser una muestra de la obra actual de autores que utilizan la fotografía, aunque también el vídeo, como medio de expresión y para la que, a diferencia de la Sección Oficial, no se establecen limitaciones temáticas o conceptuales para de este modo mostrar el estado actual del medio y a posibles artistas emergentes.



PERFIL DE LOS ARTISTAS

Pol Masip (La Secuita, 1993) se formó como fotógrafo en la Escola d'Art i Disseny de Tarragona y como historiador del arte en la Universitat Rovira i Virgili. Hasta el momento, su obra se ha concentrado en explorar la dimensión política de la arquitectura, el paisaje urbano y el espacio público. Ha sido ganador del premio Art Jove en las categorías de Producción (2016) y Edición (2018), y finalista de la convocatoria UNZIP 2019 y del 2º Premio de Arte Contemporáneo Fundación Privada Reddis.

Su trabajo ha sido expuesto en sitios como el Centre d'Art La Panera (Lleida), el Museu de Reus, el Festival Embarrat de Tàrrega o el Tinglado 2 de Tarragona. En 2018 publicó su primer fotolibro, 104 viviendas, con el apoyo del reconocido fotógrafo Xavier Ribas y el diseño gráfico de Robin Cabrera Touman.

Lola Lasurt (Barcelona, 1983) es una artista visual licenciada en Bellas Artes por la UB, con un posgrado en Estética y Teoría del Arte por a la UAB. Actualmente realiza el Master en Filosofía del Arte del Royal College of Art de Londres (MPhil by practice, School of Art and Humanities). Entre 2013 y 2014, formó parte del Programa Post-Académico en Investigación Artística HISK, con un estudio en la ciudad de Gante, Bélgica, siendo nominada al Young Belgian Art Prize'15.

En 2018 recibió el tercer premio de la XV Mostra de Arte Naturgy (MAC, A Coruña) por su proyecto El Partido. Formó parte de Generación'18 (Fundación Montemadrid/ La Casa Encendida, Madrid) y en 2017 recibió el Premio Guasch Coranty de la Fundación Ciudad de Valls por A Visit to the CP Nel Museum with Mo. Entre sus exposiciones individuales se encuentran Emisión Periódica Definitiva (Santcorneliart, Cardedeu, Barcelona, 2017) y Ejercicio de Ritmo (Galería Joan Prats, 2015).

Maja Daniels (Uppsala, 1985) es una fotógrafa sueca que reside actualmente entre Londres y Gotemburgo. Su trabajo está influenciado por sus estudios universitarios en sociología, fotografía y cine. Ha expuesto en París, Londres, Nueva York y Bilbao. Sus proyectos abordan cuestiones relacionadas con la herencia y la identidad, así como sobre los efectos sociales y culturales de una sociedad social contemporánea cada vez más institucionalizada.

Ha recibido numerosos premios y becas para desarrollar proyectos personales por parte de Open Society Foundation (Estados Unidos), John Kobal Foundation (Reino Unido) y Arts Council (Reino Unido). Además de su dedicación a proyectos personales a largo plazo, también colabora con la prensa en todo el mundo.

Antonio Menchen (Toledo, 1983), licenciado en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid, ha desarrollado diversos proyectos y trabajos que se han enmarcado en el terreno del arte y de lo audiovisual. Ha realizado un programa de cine en torno al tiempo en el CA2M: Uno casualmente se acerca, siente algo y se queda; y un programa de voz y performance en Teatro Pradillo: El imitador de voces, ambos en 2016.

Durante ARCO 2019 y ARCO 2017 realizó sendas visitas con el CA2M dentro de su equipo sub-21 y el grupo: Pero... ¿esto es arte? También ha impartido diferentes charlas en contextos como Bulegoa en 2019 o en el Goldsmith College en 2014 y ha colaborado con Mariano Mayer como traductor de entrevistas a artistas como Jason Rhoades o Liam Gillick para diversos medios. Su obra de ha formado parte de una veintena de exposiciones.

Belén Cerezo (Vitoria, 1977), profesora asociada en el Departamento de Fotografía de la Nottingham Trent University y miembro fundadora del colectivo Film Free and Easy, ha realizado desde 2002 y hasta la fecha cinco individuales: Viviendo el día (Depósito de Aguas, Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz); Rehearsing Memory. Belton, 2015 (Belton House, Reino Unido); Living Water (Format Festival, Derby, Reino Unido); Plastic People (CAB, Centro de Arte Caja de Burgos) e Ilusiones. Castillos de arena (PhotoGalería. Los Lunes de la Fábrica, Madrid). Además su obra ha estado presente en una quincena de colectivas. Cerezo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y tiene en su haber numerosas publicaciones como Cuando el Antropoceno encontró las imágenes (2018) o Notas sobre la estrategia artística del collage/montaje y el espacio entre las imágenes (2016).

Fotonoviembre 2019 se desarrollará en diferentes espacios de toda la Isla desde principios del mes de noviembre hasta enero de 2020. Es uno de los festivales fotográficos pioneros en España y Europa y se lleva realizando de forma ininterrumpida en formato bianual desde 1991, abriendo un espacio de reflexión y estudio de la imagen en torno a exposiciones, debates y talleres en la que participan tanto creadores como comisarios locales y foráneos.