Conciertos de clausura de los coros escolares en el Guimerá

El teatro Guimerá acogerá hoy y mañana los dos conciertos de clausura del XXV Encuentro del Plan Municipal de Coros Escolares, en los que está previsto que participen más de 600 alumnos procedentes de 16 centros escolares del municipio.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, indica que con estas dos audiciones "se cierran las actividades que se han venido desarrollando durante el curso escolar 2018/2019". El edil recordó que, como es habitual, "la clausura se desarrollará en dos sesiones debido al elevado número de colegios participantes".

El concierto de hoy comenzará a las 19:30 horas y llevará por título Juntos somos más fuertes. Está previsto que bajo la dirección de la monitora Manoli Triviño participen los coros de los centros educativos Las Retamas, Tagoror, Los Verodes, San Fernando, Isabel La Católica, Secundino Delgado, Villa Ascensión y Los Dragos. El programa incluye los temas musicales Banaha, de Robinson; Peace variations, de Nick Page; Canto de Pilón, de Christian Grases, con arreglos de Manoli Triviño; Al shlosha d'Varim, de Allan Naplan; La cucaracha, de Josu Elberdin, con arreglos de Pablo Carrillo Fragoso; Miles de estrellas, de Josu Elberdin; Mantusha lupamusha, de Josu Elberdin, y No dudaría, de Antonio Flores.

El concierto de mañana, bajo la dirección de Miriam Fumero, comenzará a las 19:30 y en él intervendrán los coros de los colegios García Escámez, Tíncer, Bethencourt y Molina, Fray Albino, Salamanca, Tomé Cano, Miguel Pintor y Gesta 25 de Julio.

La audición lleva por título Armonía de colores e incluirá las siguientes interpretaciones: Kuku Ué, Cumbia del sol, Sansa Kroma, Wade in the Water, Sit Down, Arlequín dans sa boutique, Cubanita y Coctelera. Dodili, Al tambor y Skip skip shoo fly shoo serán interpretados de forma conjunta por todos los coros.

Acha recuerda que el Plan Municipal de Coros Escolares "forma parte de los programas de difusión cultural del OAC, del que pueden formar parte alumnos a partir de los 7 años"-

El plan se desarrolla en los centros escolares del municipio. Este programa educativo no sólo permite adquirir conocimientos de música y canto, sino que también contribuye a la formación integral del alumnado.