La isla de La Palma acoge el rodaje de la película 'Las Consecuencias'

Palma es el plató natural elegido para el rodaje de la película Las Consecuencias, que desde hace unos días está teniendo lugar en la isla y que se prolongará hasta finales del presente mes.

La recóndita playa de La Veta o la población costera del Porís, en Tijarafe, son algunas de las localizaciones elegidas para esta cinta, en la que también se podrán ver otros lugares como el Llano de las Brujas, el faro de Fuencaliente o la playa de Echentive.

Los detalles de este rodaje los facilitaron ayer en rueda de prensa el presidente del Cabildo Insular de La Palma en funciones, Anselmo Pestana, y la directora del film, Claudia Pinto. También estuvieron presentes los actores protagonistas de la cinta, Juana Acosta y Alfredo Castro, la consejera insular de Turismo en funciones, Alicia Vanoostende, y la coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, y por .

Anselmo Pestana aseguró estar "muy contento de que este rodaje nacional e internacional se esté llevando a cabo en La Palma. Deseo mucho éxito a todo el equipo tanto en el rodaje como en su futuro recorrido, en el que esperemos que reciba muchos premios", además de destacar "el gran trabajo realizado por la oficina de La Palma Film Commission".

La directora de la película, Claudia Pinto, explicó que su relación con La Palma comenzó cuando conoció a La Palma Film Commission en la Berlinale. "Yo venía de grabar mi primer largo en el Amazonas y pienso que los paisajes son un personaje más de la historia puesto que nos hacen visualizar los estadios emocionales de los protagonistas. Yo quería una isla con mucha fuerza y personalidad y María José Manso me enseñó una imagen del Porís de Tijarafe, y en seguida vine para aquí y me enamoré de otros tantos hermosos sitios de La Palma".

De Las Consecuencias, su directora comentó que es un thriller psicológico que "narra la historia de una familia que hace un viaje a un lugar donde se desvelan secretos y verdades ocultas: "la fuerza de lo no dicho". Se trata de un viaje emocional en el que la naturaleza es muy importante no sólo a nivel exterior sino en los sentimientos más básicos del ser humano y en los elementos como son la tierra, el agua, el aire y el viento. Aquí, en La Isla Bonita, todos estos elementos tienen tanta fuerza que es el mejor lugar para contarlo".

Pinto añadió que el elenco de actores de esta, su segunda película, que está encabezado por Acosta y Castro, lo completan Carme Elías, Sonia Almarcha, Héctor Alterio y la joven debutante María Romanillos. Si bien la mayor parte del metraje se rueda en La Palma, la grabaciones también han tenido lugar en Valencia y tendrán paradas en la isla de La Gomera.

Por su parte, la actriz protagonista, Juana Acosta, aseguró estar "muy impresionada con la belleza de las Islas Canarias, especialmente estas últimas que he conocido, La Gomera y La Palma. Aquí me siento como en casa y muy agradecida de poder trabajar aquí".

Respecto a la película, la hispanocolombiana dijo que Fabiola, su personaje, "es un papel femenino muy bien definido y muy potente. Desde que leí el guión me sentí cautivada por la historia y el personaje. Creo que es el guión más potente que he recibido y con el personaje femenino más importante e interesante, hondo y bello, que viaja hacia esta isla, hacia la verdad y hacia la vida. Es el personaje más complejo al que me enfrento y está siendo un rodaje duro, pero muy enriquecedor, ya que me hace crecer como actriz y como persona

Por último, el actor principal, el chileno Alfredo Castro, ha destacado que "tengo la suerte de trabajar con un guión maravilloso que me cautivó desde el principio. Trabajar con Juana Acosta es un honor, y en cuanto al paisaje, estoy convencido de que este es el lugar más hermoso en el que he rodado nunca, solo comparable con la Patagonia chilena".

La consejera de Turismo en funciones, Alicia Vanoostende, reiteró el agradecimiento al trabajo de La Palma Film Commission por hacer posible la llegada del rodaje de Las Consecuencias a La Palma. "Desde Turismo siempre hemos apoyado el trabajo de La Palma Film Commission, ya que proyecta una imagen fantástica de la isla fuera de nuestras fronteras".

La coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, destacó la estrecha vinculación entre la directora de la película y la isla de La Palma, así como del primer contacto que Pinto tuvo con esta tierra. "El proceso para que Las Consecuencias llegue aquí ha sido largo y complicado, y en el caso de Claudia Pinto hay que destacar que su empeño y cariño por La Palma dura ya tres años y, a pesar de los contratiempos, aquí sigue gracias a su valentía".