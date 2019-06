Una mujer real como embajadora de la moda

Mujeres reales que se convirtieran en la imagen de la nueva campaña de El Corte Inglés. Esto es lo que buscaba la compañía para su línea de moda femenina y no tardó en darse cuenta de que las mejores embajadoras de su nueva marca estaban dentro de sus grandes almacenes: sus propias empleadas. Rosi Rodríguez, trabajadora de El Corte Inglés Tres de Mayo, fue una de las siete dependientas seleccionadas para convertirse en modelo para la campaña Todas somos Woman, una experiencia que ella asegura haber vivido con la ilusión de una persona que nunca antes se había puesto delante de una cámara, pero con la seguridad de las modelos profesionales.

Rodríguez comentó que fueron sus propios compañeros de departamento quienes le animaron a presentarse a la selección, en la que participaron 300 empleadas de toda España. "A mi me encantó la iniciativa porque es una idea estupenda pensar que quién mejor puede representar a las clientas somos las propias empleadas", explicó.

Por eso, las siete mujeres seleccionadas "tenemos diferentes edades, constituciones y estilos", con la intención de que cualquier persona pueda verse reflejada en ellas.

Aunque Rodríguez aseguró que "nunca pensé que sería una de las afortunadas", ahora no renunciaría a poder vivir la experiencia, que no solo la ha convertido en una estrella dentro de los grandes almacenes, sino también en su propia casa. "Mis hijos son mis fans número uno e incluso he tenido que plastificarles el catálogo para que lo llevaran al colegio donde han presumido de madre", comentó.

La campaña fue presentada ayer en El Corte Inglés Tres de Mayo por el jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Alfredo Medina, quien manifestó que Woman es la nueva marca que engloba las líneas propias de El Corte Inglés de moda mujer. "Quisimos compartir con todas nuestras compañeras de todos los centros de toda España la oportunidad de ser protagonistas y de dar visibilidad a esa nueva línea de moda", apuntó.

Medina quiso transmitirle a la embajadora tinerfeña de la nueva marca el orgullo de todo el centro porque ella haya sido seleccionada, ya que cumple a la perfección el ideal de la marca "moda para mujeres reales".

El personal shopper de El Corte Inglés, Borja Romero, comentó que la línea Woman "se ha creado para satisfacer las necesidades de nuestras clientas cogiendo las prendas básicas que necesitan para su armario".

Romero explicó que la marca se basa en valores fundamentales como la diversidad, ya que cuenta con una amplia gama de productos y de estilos, por lo que cualquier mujer pueden encontrar en ella las prendas que busque.

"Las mejores personas para representarla eran las empleadas de El Corte Inglés", afirmó, ya que las dependientas "son las primeras interesadas y las que conocen toda la filosofía de la línea y del producto". De esta manera, argumentó que la intención es que la marca represente "a las mujeres reales, de las que Rosi es el ejemplo perfecto".