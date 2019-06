Un vídeo realizado en Canarias, premiado en un festival de EEUU

La marca Islas Canarias ha vuelto a resultar premiada, en esta oportunidad gracias al vídeo de la campaña Recuerdos para siempre, una actividad que se desarrolló coincidiendo con la celebración el año pasado del Día Internacional de las Familias.

Al US International Film & Festival, certamen que se celebra en la ciudad norteamericana de Los Angeles y que cumple más de cincuenta años premiando los mejores trabajos de la industria del cine y del vídeo, concurrieron más de mil candidaturas. Entre ellas, el vídeo que presentado por Pomotour Turismo de Canarias, empresa dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario.

El vídeo premiado, que lleva por título What would you like your children to remember?, fue rodado íntegramente en un internado del Reino Unido y tomó la forma de un experimento social.

Con este guion, se organizó un reencuentro entre un grupo de antiguos alumnos, que además hacía varias décadas que no mantenían contacto alguno, y que sirvió de escenario en el que compartir recuerdos y anécdotas de su época de escolares, un ambiente en el que aseguraban que sus mejores vivencias estaban relacionadas con los periodos de vacaciones en compañía de sus padres, en los momentos de disfrute y tiempo libre junto a la familia.

Este material obtuvo un reconocimiento especial en la categoría de Turismo por "ser un trabajo de calidad que cumple con el propósito de informar, estimular o educar a la audiencia", tal y como reconoció el jurado.

Al certamen se presentaron más de mil candidaturas y además del galardón recibido por la empresa pública del Gobierno de Canarias, también fue reconocido el vídeo Una isla de cuento, de Gran Canaria, y de destinos como Madrid, Alemania, Riga, India, Austria, Grecia, Portugal, Cannes, Chile o Azerbaiyán.