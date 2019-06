La Laguna, un libro abierto

La torre de La Concepción observaba desde su privilegiada altura cómo la bruma y la fina lluvia iban cayendo sobre una veintena de carpas bien alineadas. Pero bastó el tañido de las campanas, marcando las once de la mañana, para convocar al público alrededor del acto inaugural de una nueva edición de la Feria del Libro de La Laguna.

Lucía tomó entonces la palabra y recitó con su voz pequeña la primera estrofa del poema que Pedro García Cabrera dedicó a La Laguna en su obra Vuelta a la isla, que continuaron el periodista, escritor y músico Elfidio Alonso; la concejal de Cultura, Atteneri Falero; la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa, poniendo el punto y final el alcalde en funciones, José Alberto Díaz, toda una muestra del valor de literatura como símbolo de unión intergeneracional.

Díaz subrayó que esta feria representa "una apuesta clara por la cultura" y no dudó en afirmar que La Laguna "representa la capital cultural de Canarias en cada una de las artes". Y destacó que se vive en la calle, lo que demuestra "nuestra clara voluntad de trabajar por ella", en consonancia con el espíritu de un municipio abierto.

Y aunque desveló que ahora tiene sus lecturas algo paradas, manifestó interés en encontrarse con el libro Identidad canaria, obra de José Farrujia.

El que fuera alcalde de la ciudad, Elfidio Alonso, apostó por celebrar "cuantas más ferias del libro, mejor" y agradeció la invitación al acto de inauguración.

En la época digital, Alonso sigue reivindicando el contacto del papel. "No sé lo que es leer un periódico on line. Si no siento el papel en la yema de los dedos parece que no esté leyendo".

Remedios Sosa, presidenta de la Asociación de Libreros, sostuvo que el libro sigue siendo el elemento más preciado de la cultura, "por eso demandamos a las administraciones que apuesten por él".

Reconoce Sosa que los índices de lectura son muy bajos, "de ahí que debamos potenciar las campañas de animación a la lectura. Para superar este mundo de tinieblas, la cultura es la herramienta más fuerte que se tiene".

Tras el acto de inauguración dio comienzo la Feria del Libro Escolar, con la actuación de la cantante Inharú, mientras Blanca Quevedo y Fernando García Ramos ofrecían parte del repertorio de su disco Las Brujas de Naga. Ya durante la sesión de tarde, la compañía Teatrapa interpretó su espectáculo Números pares, impares e idiotas y cerró el programa del día la actuación del Grupo de Guitarra y Saxo de la Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González.

Agenda de la Feria

Viernes, 7 de junio

11:30 Actuación de la cantante Inharú.

17:30 Cuentacuentos.

18:30 Presentación del libro Las cruces de los antepasados en la isla de El Hierro, de Joaquín Carreras Navarro y María del Pilar Galván Hernández.

19:15 Grupo de Flauta y Trompeta de la Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González.

Sábado, 8 de junio

11:00 Talleres de Matemáticas sí, por favor y construcción de títeres. Presentación del libro La isla de ayer, de María Elvira Febles.

11:45 Pasacalles, a cargo de la Fanfarria Los Silos.

12:15 Orquesta Infantil y Juvenil de la Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González.

13:15 Reciclown Teatro ofrecerá OperAcción.

17:30 Tragaluz y sus títeres con Los Cuentos de la Abuela.

19:00 Combo moderno de la Escuela Municipal de Música. A la misma hora, se presentará el libro Identidad Canaria, del prehistoriador José Farrujia.

Domingo, 9 de junio

11:00 Talleres de Matemáticas sí, por favor y construcción de títeres (con materiales reciclados). A la misma hora, se presentará el cuento La isla de ayer, de la escritora María Elvira Febles.

11:45 Fanfarria Los Silos y actuación del Cuarteto de saxofones Glauzonov.

13:15 Reciclown Teatro ofrecerá su espectáculo OperAcción.

17:30 Cuentacuentos.

19:00 Actuación del verseador Yeray Rodríguez.