Els Joglars actúa este sábado en el Auditorio de El Sauzal, con 'Señor Ruiseñor'

Els Joglars actúa este sábado en el Auditorio de El Sauzal, donde escenificará, a partir de las 20:30 horas, la obra 'Señor Ruiseñor', una sátira en la que critican con humor el procés y el fanatismo que se vive en Cataluña.

Este grupo de actores, cuyos montajes siempre buscan ser un revulsivo para quienes detentan el poder establecido, homenajea en esta ocasión al pintor catalán Santiago Rusiñol, "un destructor de fanáticos" y reivindican el arte como patria universal.

"Este espectáculo es puro teatro para conciencias libres, la misión que ha tenido siempre, que es poner con la máxima elegancia, gracia, belleza, inteligencia y malicia los tabúes de la sociedad".

"En Cataluña estamos viviendo un hecho dantesco y de delirio con el procés. Una mitad de la población, como mínimo, está por ese delirio propuesto por las elites, la de los cuatro por cuatro, una evolución de la mesocracia. No es que el pueblo haya pedido esto, sino que los de arriba le han engatusado. A través de tergiversar, de engañar, han creado esta situación que estamos viviendo. Contamos la historia que está pasando ahora a través del pintor Santiago Rusiñol", subraya el actor y director de Els Joglars, Ramón Fontserè.



Sacralizar tabúes



Fontserè defende la idea de que el teatro tiene que entretener, además hacer reflexionar al espectador de una manera inteligente, "con belleza, con gracia, pero también con malicia. A veces nuestro teatro es muy catártico, es más real que la vida real, aunque trabajamos con la ficción. Cumplimos una función social, higiénica, de sacralizar los tabúes de la sociedad".

Convencido de que la gente "agradece las actuaciones en directo", Fontserè indicó que en la época de Boadella, que dirigió la compañía hasta 2012, decidieron no participar en los Premios Max. "Ahora hemos dicho que queremos volver, pero no pasamos ni de la preselección, lo que considero un honor. Pero no he acabado de saber quién da los premios, una cosa endogámica en la que se felicitan y se autoalaban".

Con respecto a la libertad de expresión en España (Boadella, el anterior director de Els Joglars, estuvo detenido durante ocho días en el año 1977 por la obra 'La Torna'), lamentó que tienda a dejar fuera de sus supuesto paraguas protector a los temas que "escandalizan".

El veterano grupo catalán, fundado en el año 1962, siempre ha compaginado la esencia clásica del teatro con la investigación y la innovación.