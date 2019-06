Paloma Hurtado lleva al exterior del Guimerá 'Ephimera'

Paloma Hurtado lleva 'Ephimera' al exterior del Teatro Guimerá este sábado, a las 19:00 horas, dentro' del Festival de las Artes del Movimiento (FAM), según la información facilitada por Auditorio de Tenerife . En esta pieza de danza, Paloma Hurtado trata de poner rostro a las miles de personas que viven en la calle, con las que cada día nos cruzamos sin tan siquiera mirar atrás, sin tan siquiera plantearnos acerca de su realidad.

En las frases siguientes, Hurtado da algunas pinceladas con palabras a lo quensu cuerpo esculpirá este sábado en la capital tinerfeña a través de la danza: "Somos seres que sienten y quiero creer que eso nos hace coherentes. Porque la vida es un suspiro como el que se escapa fugitivo de nuestros labios en días de tormenta".

"Una noche basta para encontrarse en una vida paralela, donde aprender que nada dura para siempre y que todos viajamos hacia un mismo destino".

Ser más allá de las apariencias. "¿Qué se esconde bajo las capas de esta cebolla? Ahí dentro encuentro lo que andaba buscando...a ti...reflejo de un yo que me completa".



Creación e interpretación

Paloma Hurtado

Bailarina

Música: "Ephimera 1-2"composición, guitarra y percusión: David Minguillón, "Sabinosa": Samuel Aguilar, voz Fabiola Socas, "Be the one you are":composición, voz y letra: Roxane Arnal, solo guitarra y percusion: David Minguillón, batería: Sebastian Laverde.

Textos y voz en off: Paloma Hurtado

Grabación de voz : Juan Javier Rodríguez

Intervención artística: Angharad Herrera.



El FAM, que arrancó el pasado miércoles y se extenderá hasta el 9 de junio de 2019, incluye una veintena de espectáculos en vivo de acceso libre, que se desarrollarán en espacios interiores y exteriores del Auditorio de Tenerife, el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, el Paraninfo de la ULL, el Teatro Leal de La Laguna y varias calles de la ciudad de Los adelantados. En esta novena edición el festival se reinventa y abandona el formato de exhibición orientado al público para transformarse en una plataforma para la danza, donde se presentará a un nutrido grupo de programadores internacionales y nacionales la producción en danza hecha en nuestro país.