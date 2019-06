La comedia 'Burundanga' llega al Teatro Leal tras ocho años de éxito

'Burundanga (El final de una banda)' se representará en el Teatro Leal, de San Cristóbal de La Laguna, este viernes, día 7 de junio de 2019, a partir de las 21:00 horas. La función se repetirá el día siguiente, a la misma hora. La representación se enmarca dentro de la programación diseñada por la Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna.

Con un reparto de actores contrastados: Eloy Arenas, Ariana Bruguera, César Camino, Rebeka Brik y Bart Santana, y dirigidos por Gabriel Olivares, Burundanga cuenta la historia de Berta, una joven estudiante, que está embarazada de Manel, su novio, pero que todavía no se ha atrevido a decírselo.

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee.

Las entradas tienen un precio de entre 18 y 30 euros según ubicación.



Más de 2.800 representaciones



Más de 2.800 representaciones, ocho temporadas consecutivas y casi un millón de espectadores avalan el éxito de la obra teatral 'Burundanga (El final de una banda)'. El actor Eloy Arenas ha hablado con EL DÍA sobre este espectáculo. "Este es un secreto mejor guardado que Juego de Tronos", bromea Arenas sobre el argumento de la comedia.

Arenas, que anuncia que la novena temporada comenzará a partir del día 20 de junio, recuerda que el debut tuvo lugar en 2011, cuando el movimiento del 15 M estaba instalado en la Puerta del Sol.

"El autor, Jordi Galcerán, que es un mago de la comedia, construyó una historia de amor, que es la verdadera historia", subraya Arenas. Y resume el argumento para nuestros lectores: "Una chica se enamora de un chico, ella se queda embarazada y no sabe si al chico le va a gustar porque ella lo que quiere es tener esa criatura. No sabe qué va a pasar con su relación. Es una estudiante de Arquitectura, alguien con un nivel de inteligencia bastante alto, y su compañera es una estudiante de Farmacia que le habla sobre escopolamina, que es uno de los excipientes de la Burundanga. Si la tomas no puedes mentir. Ella lo que hace es ponérsela a su novio en la bebida y a partir de ahí empieza la historia. ¿Qué pasará? ¿Qué le contará?"