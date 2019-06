El Videoclub de TEA propone un nuevo ciclo de películas

TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta en El Videoclub un nuevo ciclo de proyecciones titulado F? de fake. Este programa, que se podrá visionar en este espacio desde hoy hasta el 30 de junio, está compuesto por Fraude (F. for Fake), de Orson Welles; That's my impression!, de Carles Congost, y La verdadera historia del cine (Forgotten silver), de Peter Jackson y Costa Botes.

El visitante puede visionar todos estos trabajos, que se proyectan en bucle, de manera gratuita de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

El Videoclub propone una reflexión sobre el sentido de la imagen y el lenguaje cinematográfico y en él se proyectan diferentes ciclos de películas relacionadas con el arte, filmes clásicos así como otros trabajos que no se pueden ver en los circuitos comerciales.