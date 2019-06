Sandra García-Sanjuán: "Deseo que el Sun & Stars sea el festival canario para el mundo"

Heredero del festival marbellí Starlite, Canarias estrena este verano uno de los proyectos musicales más ambiciosos: el Sun & Stars Fest. Será el próximo 26 de junio en el Estadio de Gran Canaria, pero el objetivo es que la propuesta vaya rotando por las diferentes islas en sus próximas ediciones. Daddy Yankee, Trending Tropics, Trapical Mind, Juan Luis Guerra, David Bisbal, Beret, Tego Calderón y la tinerfeña Ana Guerra son los artistas que participarán en la primera edición de un encuentro en el que habrá "famosos tanto encima del escenario como entre el público", explica una de sus responsables, la productora tinerfeña Sandra García-Sanjuán.

¿Cómo llega una tinerfeña a convertirse en fundadora del famoso Festival Starlite de Marbella?

Con mucho trabajo y dejándome la piel, la verdad. Empecé trabajando muy jovencita. Siempre me ha gustado la música, desde muy pequeña.

Después del esfuerzo de colocar al Starlite en el mapa internacional, ¿como surge la idea de hacer esta especie de sucursal aquí en Canarias con el Sun & Stars?

Llevo, desde que empecé a trabajar con Starlite, queriendo hacer cosas en Canarias, que es mi tierra. Cuando vives fuera te das cuenta de que las Islas Canarias tienen un peso brutal como Archipiélago, como destino. Las ocho, todas tienen una fuerza global brutal. Esta es una manera de empezar a hacer cosas en las Islas. Arrancamos en Las Palmas porque coincide con el 70 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas pero la idea es poderlo hacer cada año, ir rotando de Isla y que acabe siendo un referente internacional para llamar la atención sobre Canarias. De hecho, le pusimos un nombre en inglés porque lo que queremos es que se conozca fuera y no solo en Canarias. Queremos que atraiga gente a descubrir el tesoro que tenemos, por eso se llama sol y estrellas. Las Islas, en general, siempre tienen sol -aunque sea en algún punto- y es el sitio del mundo donde mejor se ven las estrellas. Esa combinación nos hace únicos, nos hace insuperables.

¿Como se adapta la filosofía de Starlite a Canarias? Por el cartel parece que hay detrás un espíritu más latino.

Esto no es realmente Starlite porque sus características son distintas. En Starlite hay aforos más pequeños y en medio de la naturaleza. Lo que sí está llevando Starlite a Canarias es la manera de ser, los grandes artistas, el combinar nombres que no te imaginas ver juntos . Además está nuestra profesionalidad, la idea de construir a largo plazo un proyecto con mucho marketing y mucha comunicación. Esto es un proyecto distinto, un concepto diferente porque en vez de ser en varios días se une todo en una misma jornada. Son ocho horas seguidas pero el denominador común es que va a haber grandes estrellas, no solo en el escenario sino entre el público. Habrá gente conocida, famosos que van a venir a verlo y a disfrutarlo, va a tener una proyección. La filosofía es que se haga cada vez más grande hasta convertirse en un referente y atraiga a la gente a las Islas, como ha sido el caso de Starlite en Marbella.

¿Puede ser que en un futuro no solo rote por otras Islas sino que aumente en número de jornadas?

Absolutamente. Con Starlite arrancamos con 13 días y ahora hacemos más de 50. Este es un formato diferente, aquí hemos preferido juntar a ocho artistas el mismo día. La idea es que en el futuro llegue a ocupar un fin de semana completo.

¿Ha sido fácil el diseño de un cartel así para este primer año?

Nada fácil. Ha sido un trabajo complicado. Es más fácil cuando tienes un margen amplio de tiempo como en Starlite. Cuando solo dispones de un día es más difícil adaptar las agendas de los artistas. Creo que para ser el primer año tenemos un cartel muy potente y muy bueno y ahora solo resta ver qué tal resulta todo, tenemos mucha ilusión y muchas expectativas. Tenemos unas ganas tremendas de estar ahí, de disfrutarlo y creemos que va a ser un día muy especial, vendrá mucha gente de Tenerife también. Va a estar muy bien.

¿Nos puede adelantar algún nombre de esos famosos o conocidos que vendrán también para ver el Sun & Stars?

Ese aspecto es un atractivo más, porque no solo tienes estrellas sobre el escenario y en el cielo, sino que tendremos estrellas de carne y hueso viendo y disfrutando del espectáculo. Todavía no los podemos confirmar porque además son sorpresa. Son gente, amigos, que vienen a disfrutar del festival y a ser parte de ese día.

¿Cómo se gestiona la promoción externa para que venga público de otros puntos del país?

Esto al final es una cosa más a largo plazo, una vez que arrancas. Desde que acabe esta edición empezaremos a preparar la siguiente. Ya lo estamos promocionando pero seguro que el número de gente crecerá cuando vean las imágenes de este primer año. El éxito es lo que atrae a ese público y será más fácil promocionarlo. Necesitamos arrancar para ir a las ferias internacionales enseñando esas imágenes, que vean lo que ha sido la experiencia.

¿Qué hueco espera que cubra el Sun & Stars dentro de la agenda veraniega de festivales?

Deseo que fuera el festival canario para el mundo. Creo que es un festival para los canarios pero para proyectarlo fuera, que se descubra y atraiga al turismo internacional. Se hacen muchos festivales en Canarias pero son más hechos para el público local. Este festival estará hecho por canarios para los canarios pero también para el resto del mundo, para brillar fuera. Tenemos que sacar pecho y estar muy orgullosos de lo que tenemos, falta mucho por descubrir. La gente habla de Saint Tropez o del Caribe, pero Canarias tiene que estar apareciendo constantemente. Al igual que Mónaco o Saint Tropez, Canarias tiene atractivos pero le falta enseñárselos al mundo.