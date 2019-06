"Hay que tomar medidas para que los rodajes no sean contaminantes"

El periodista y director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo Barturen (Bilbao, 1949), se ha enamorado del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) de Garachico, en el que impartió una conferencia sobre Cine y cambio climático.

Este adicción al certamen cinematográfico tinerfeño comenzó el año pasado, cuando formó parte del jurado y se dio cuenta de la singularidad de esta iniciativa tinerfeña que admira y a la que copia algunos aspectos que le parecen muy interesantes por su originalidad, además de llevarse algunas de las películas que se proyectan en Garachico a la Seminci.

"Me parece que en España tendrían que proliferar más festivales como el Ficmec de Tenerife. Certámenes de este calibre tenían que tener más ayudas, no solo locales, sino a nivel de la Dirección General de Cine".

Ángulo, que fue fundador de la revista Cinemanía, reconoce que ha aprendido mucho del Ficmec. "Aquí me pasan tres cosas: que veo iniciativas que me gusta llevar a Valladolid, veo películas que llevo luego a la Seminci, como haré este años con Chá y Kawsak Sachaa. La canoa de la vida, y el espíritu de tanta gente joven que entiende, le gusta y cada día es más consciente de que puede jugar un papel en toda esta lucha por el medio ambiente. Aquí hay una clara conciencia de respeto, casi militancia, al medio ambiente. La gente es esponja, goza al mismo tiempo que ve cine".

El festival que dirige desde hace más de una década en Valladolid también tiene una sección paralela dedicada al cambio climático, en la que se proyectan películas sobre esta temática y a la que consideran mejor se le concede la Espiga Verde. El año pasado se la llevó Ága, que este año compite en Ficmec.

Se trata de unas jornadas en la que se desarrolla un encuentro con guionistas, directores, actores y productores, entre otros profesionales relacionados con el sector, al que también asisten científicos que les asesoran en ciertos temas. En esta actividad conoció a David Baute, director del Ficmec garachiquense, con el que mantiene desde entonces una estrecha colaboración.

"Todo empieza en el guion. Lo cierto es que en algunos países existen asesores ecológicos para las películas y para hacer sostenibles los rodajes. Hay que tomar medidas para que los rodajes no sean tan contaminantes", matizó.

Desde el año 2007 existen en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia y ahora empieza a haberlo en España a través de la Film Comission una cierta preocupación por la sostenibilidad en los rodajes, para que no sean tan contaminantes, y por ver como el cine puede sensibilizar a la gente en los temas medioambientales y del cambio climático.

"El cine no se está aplicando a si mismo una regulación para que los rodajes no sean tan contaminantes, que lo son mucho. Existe una especie de Green Card, una especie de catálogo de compromisos, que si se cumplen se contamina mucho menos en los rodajes".

Algunas de las medidas a las que se refirió el director de la Seminci apuntan a cuidar las localizaciones físicas para que no se deterioren los lugares donde se rueda. Cuidar los transportes, que sean colectivos, y si son individuales con coches eléctricos, para no hacer tanto daño en el terreno y contaminar menos con el combustible que se consume, acotar las zonas donde se va a rodar para que no dañen el resto del espacio en el que se mueven.

También comentó que debería haber un control del agua que se consume. "Llevar el agua en aljibes para beber todos los participantes en termos o cantimploras con la idea de que la gente no use botellas de plástico. Utilizar papel reciclado o ecológico y que el tratamiento de los desechos sea como compost, no basura".

Asimismo, se refirió a que había que tener "cuidado con la contaminación lumínica, en vez de utilizar todo el tiempo toda la fuerza y potencia que tiene la luz artificial , que sea solo en los momentos estrictos del rodaje y que sean con led. Que en el diseño de los atrezzos y vestuarios se utilicen materiales biodegradables, más madera, menos plásticos".

Por último, abogó porque el catering se elabore con productos del lugar y de temporada sin usar plásticos, con vasos, tazas y cubiertos biodegradables, "o que cada uno se lleve su cubierto. Eso está pasando en muchos rodajes. Por ejemplo, en Juego de tronos, una de las cosas que se hicieron fue llevar aljibes y los técnicos, actores y demás personal llevaba su mochila o termo de agua que lo llenaban cuando lo necesitaban, pero no había botellas de plástico".

El máximo responsable de la Seminci, que difundió estas medidas entre los asistentas a la charla que impartió en el Ficmec, señaló que todavía no es mucha la presencia del cine que hable del cambio climático en el mundo.

"Las que hay no tienen calidad. Tienen muchos errores, mucho paternalismo y se pasa un poco por encima, sin hacer mucho ruido, sin mucha profundización. Existen esas películas que son muy catastrofistas, muy exageradas. El héroe que pasaba por allí y aprieta un botón para evitar una catástrofe nuclear. Eso hace más mal que bien".