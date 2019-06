Comienza en La Palma el anti-festival de cine

La plaza de España de Los Llanos de Aridane acogió anoche la inauguración del XIV Festivalito de La Palma-Festival de Cine de las Estrellas con actuaciones de Arístides Moreno y Bejo. Una ceremonia que marcó el inicio de esta singular cita anual con el séptimo arte que este año tendrá como lema Ha llegado el momento, lema bajo el cual cerca de 200 personas relacionadas con el mundo del cine tendrán que rodar un cortometraje en una semana.

El Festivalito es un certamen concebido para rodar cine y no para ver cine. Lo que ha llevado a lo largo de su existencia a filmar más de 700 cortometrajes, 6 largometrajes y 10 documentales.

"Vivimos unos tiempos en los que hace falta que pasemos a la acción. Este es un festival de creación que defiende que hay que dejar de ser espectadores en cualquier tipo de ámbito, no solo en el cine. Nuestra filosofía es la de agitar conciencias", argumenta José Víctor Fuentes, director del certamen palmero.

Proyecciones

No obstante, se podrán ver 22 películas (8 largometrajes y 14 cortometrajes) así como un fragmento de la serie Criminalística. Hoy se proyectarán dos títulos de Juan Manuel Cotelo, un realizador singular que no dejará indiferente a nadie. Primero, a las 19 horas, en los multicines Millenium, se proyectará Tierra de María (2013, 116 minutos), un filme con claro mensaje cristiano. Y a las 22 horas en la plaza de España de Los Llanos de Aridane, se podrá ver El mayor regalo (2018, 90 minutos), que defiende que el perdón es posible. Cuenta con Irene Villa, víctima de ETA, en su reparto.

Mañana domingo la sesión doble de cine se iniciará a las 20 horas, en los multicines Millenium, con En busca del Óscar, de Octavio Guerra, que gravita sobre la figura de un crítico de cine que juzga las películas solo por el cartel. A las 22 horas será el turno de El rey, de Alberto San Juan y Valentín Álvarez, un ejercicio estilizado de teatro filmado.

El Festivalito se prolongará hasta el 8 de junio, día en el que se podrán ver en el Teatro Circo de Marte de la capital palmera los finalistas de La Palma Rueda, el momento más esperado por los participantes en el certamen palmero. Antes se podrán ver los últimos trabajos cinematográficos de realizadores canarios como David Baute, que presenta Milagros, que centra su mirada en una familia de Garachico, en la que una madre tiene que sacar adelante a cuatro hijos con diversas discapacidades. Víctor Moreno que ofrece La ciudad oculta, que se sumerge en las profundidades de la ciudad de Madrid o Iván López, cuyo filme Platón narra el viaje iniciático de un adolescente.

Asimismo, se podrán ver 14 cortometrajes canarios, entre los que destacan el nombre de Fran Casanova, del que se podrán ver las piezas de terror Hay algo en la oscuridad (que ha conseguido 25 premios en los más diversos rincones del mundo), y Mask of Sanity; Pablo Fajardo, del que se proyectará 300, todo incluido, que obtuvo el premio al mejor cortometraje canario en el último Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria; o Adrián León Arocha, del que se podrá ver el documental El Bejo.

Homenajes

Este año las Estrellas Polar del Festivalito de La Palma recaerán en el humorista Manolo Vieira, el cantante Bejo y producción Infinito+1.

"Hemos decidido otorgar la Estrella Polar a Infinito+1 porque es una productora pequeña, integrada por 3 personas, que hacen películas que parecen grandes, hasta tal punto que las venden a Netflix. Todas sus películas son espirituales, algo muy poco común en el cine de ahora. Juan Manuel Cotelo, su director, tiene un libro titulado Cómo hacer cine sin dinero. Me parece un ejemplo a seguir. El Festivalito defiende la espiritualidad de forma desenfadada porque en esta sociedad no se habla de espiritualidad. No queremos predicar, pero sí que se haga preguntas", apunta José Víctor Fuentes.

"También reconocemos Manolo Viera y Bejo porque llevamos varios años queriendo ser un festival de cine y alrededores, programando teatro, humor o música. Además, Bejo es autor de sus propios videoclips en los que muestra un espíritu gamberro y desenfadado" -agrega-. Este año queremos hacerle un homenaje al cineasta Miguel Brito (1877-1972) por ser el pionero del cine en Canarias. Por eso, a partir de ahora el premio del público de La Palma Rueda llevará su nombre", anuncia José Víctor Fuentes.

El Festivalito está patrocinado por el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y de la Consejería de Turismo; los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, S/C de La Palma y El Paso, así como por el Gobierno de Canarias.