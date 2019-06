El cómic, entre viñetas e historias olvidadas

El cómic, que llenó en épocas anteriores los momentos de ocio infantil de varias generaciones, centró ayer una charla en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife entre el guionista y productor Pedro Carballido, el periodista y editor Francisco Pomares y el dibujante Eduardo González, que retrataron la situación que vive este formato mientras comentaban tres creaciones de autores canarios : Las Aventuras del Capitán Pío Pío, de Carballido; Historias olvidadas, de González, y El Turkan, cómic guionizado por Carballido e ilustrado por Alberto Hernández.

Estas obras vieron la luz el año pasado a través de Ediciones Idea y la Fundación Cine+Cómics, bajo el sello Archivos de la Fundación. Esta institución, que preside Francisco Pomares y que ha relanzado el Salón del Cómic de la capital tinerfeña dentro de sus actividades para impulsar la creatividad de los autores de las Islas, atesora en su sede de la calle San Clemente unos 53.000 ejemplares de todo el mundo.

En declaraciones a El Día, Pedro Carballido, actualmente técnico experto en audiovisual en Canarias Cultura en Red, echa de menos aquellos tiempos en los que la lectura era una "pirámide" que comenzaba desde la infancia con los cómics y continuaba en la época adulta diversificada en nuevos descubrimientos, "una forma barata de entretenimiento que poseía una evidente labor social que se ha perdido", afirma. "Ahora hay más opciones de ocio que antes, videojuegos, el móvil, series en streaming que se consumen a gran velocidad, que son ofertas muy estimulantes ante las que el cómic no puede competir", lamenta, aunque también reconoce que hay nuevas apuestas en la industria, como las de las grandes productoras del sector de la historieta gráfica, DC y Marvel, que se están adaptando a los nuevos tiempos y ya han puesto en marcha servicios online equiparables a los de HBO y Netflix en televisión. "En Europa esta iniciativa aún no se ha asentado, pero parece que funciona y el consumo bajo demanda está creciendo", añade este creador, que no obstante observa que las franquicias ofrecen productos con la finalidad de adaptarlos posteriormente al mundo audiovisual "en una forma barata de probar nuevas historias", una estrategia que conduce no solo a que los superhéroes más conocidos tengan su protagonismo, sino que otros que han calado entre el público llegan a tener series de televisión propias, detalla.

En un momento que considera de gran creatividad, con grandes posibilidades de edición y distribución, pero en el que los autores tienen más salidas trabajando para el extranjero que en España, invita a los lectores a coger un cómic, "porque les encantará".

La Feria del Libro, hoy

