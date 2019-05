Félix Gómez: "Para mí el teatro es hogar, es útero y es luz"

Félix Gómez protagoniza, junto a Carmen Maura, La Golondrina. La obra podrá verse, hoy y mañana a partir de las 21:00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna. Gómez, que prefiere que los espectadores se sorprendan y elude dar detalles del argumento asegura que "esta obra es tan bonita, tan bella, que me parece una putada destripársela al espectador"

La Golondrina que da nombra a esta obra de teatro es realmente una nana, ¿cierto?

Sí, es una nana, es la excusa de la que parte la historia. Es el punto de encuentro y de desencuentro entre los dos personajes. La obra arranca con mi personaje, Ramón, yendo a una clase de canto. Allí se encuentra con Amelia, que es Carmen Maura, y todo empieza porque mi personaje le dice a ella que necesita preparar una canción para cantarla en un funeral. A raíz de ahí, cuando le dice la canción, que es efectivamente La Golondrina, ella también tiene una serie de recuerdos atados a esa canción y eso va a provocar una conversación entre ambos, una conversación con más desencuentros que encuentros. Hasta ahí puedo leer.

He leído que usted prefiere que los espectadores no se informen mucho sobre la trama antes de ver la obra.

Lo prefiero porque para mí fue muy bonito leer este texto y descubrir la historia. No tenemos tantas oportunidades de disfrutar de textos nuevos, ya nos sabemos la historia de Hamlet o La gata sobre el tejado. No estamos tan acostumbrados a piezas nuevas. Esta obra es tan bonita, tan bella, que me parece una putada destripársela al espectador. Es casi un pecado robarle esa oportunidad a alguien que ha pagado por ver la obra, por eso no lo hago, por eso no lo estoy haciendo. Además, me atrapó especialmente cuando la leí por primera vez y me gustaría que el espectador pudiera vivir eso, es algo muy bello.

Esta historia está inspirada en un momento trágico real, en un atentado. ¿No es cierto?

Sí, en el atentado de Orlando, aquel desgraciado tiroteo en una discoteca gay. Al autor, Guillen Clua, le produjo un especial impacto, un revulsivo, y esta obra surgió como un grito de desesperación ante el horror de todo aquello. La primera versión, de hecho, la escribió en apenas 15 días. Luego, evidentemente, la tuvo que retocar pero nació así como una obra muy visceral. Un hecho parecido está en el background de los dos personajes, de hecho. Los dos están tocados por ese evento dramático.

He leído que cuando aceptó el papel no sabía con quién iba a compartir escenario en La Golondrina.

No, no lo sabía. Mis representantes sabían que el proyecto me iba a gustar tanto en sí que me lo fueron soltando a cuentagotas. Fue como los regalos estos que te van dando de poco a poco. La verdad, fue una bomba, no lo esperaba, no imaginaba que Carmen Maura quisiera hacer teatro. Fue una sorpresa muy bonita y está siendo una oportunidad bellísima.

Carmen Maura no se prodiga mucho y menos aún en teatro...

Ella lo ha dicho, llevaba más de 30 años sin hacer teatro hasta una cosita pequeña que hizo hace unos cinco: Carlota, de Mihura. Pero esa obra solo se hizo en Madrid. Además era una obra más coral, pero un papel como este, de esta envergadura, ella lo dice, hace mucho que no lo hace.

¿Cómo es Ramón, su personaje?

Es un tío normal al que la vida le acaba de dar una hostia de narices, le acaba de dar un golpe muy bestia y él arranca la función en pleno duelo por la pérdida de un ser querido. Entonces, para su desgracia, ese dolor lo inunda todo, no sabe cómo superar esa pérdida. Por lo que dice, el Ramón que Guillén ha escrito es un tío muy vulnerable, que no tiene ningún miedo a exponer sus sentimientos y dejarlos a flor de piel. Es algo muy bonito para mí porque yo no soy así en absoluto. Dar vida a una persona así en ese momento tan complejo es un revulsivo. Es un tío que no tiene miedo a amar, ama a lo bestia, por encima de todo. Es muy bello contar ese personaje, transitar por algo así es una experiencia única.

El estreno de esta obra tuvo lugar en El Escorial el pasado mes de septiembre ¿Ha cambiado el texto con el rodaje por los escenarios que han hecho estos meses?

Sí, aunque últimamente hemos estado en Madrid también hemos hecho gira, llevamos más de 80 funciones. La obra ha cogido cuerpo y se nota, estamos en un momento bonito. En teatro siempre pasa, nunca dejas de descubrir cosas, historias, estamos en ese momento en el que la obra ya se ha asentado, ya no hay pánico escénico pero a la vez descubres cómo las fichas van cayendo. Hay días que las frases nacen desde otro sitio y ese sitio viene desde la verdad absoluta, las redescubres, las entiendes de otra manera. Ese es un momento de una belleza en el teatro tremenda. No paras, la gente piensa que el teatro es algo mecánico, que una vez que lo haces de una manera siempre lo haces igual. Para nada, la obra sigue creciendo, los personajes se van redescubriendo y sigues viendo nuevas caras en el poliedro.

¿Para usted que también hace cine y televisión, es fácil compaginar eso con las giras teatrales?

Es cansado pero me gusta. Yo hago mucho teatro y es que con el teatro volví a nacer. Cuando al final de COU descubrí el teatro para mi fue una experiencia mágica, fue cuando decidí ser actor. Entonces volver al teatro es casi como volver a casa de mis padres, a comer lo que hace mi madre, a dormir en mi antigua cama. Aquí me renuevo, me recupero, crezco, y el teatro para mí es igual: es hogar, es útero y es luz. Me siento feliz en el teatro y si encima tienes una oportunidad como esta de La Golondrina, con éxito de público y de crítica, que no suele ocurrir, es un regalo de la vida.