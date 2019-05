"Esta película es un caramelazo"

La cinta, que llega hoy a las salas de todo el país, se preestrenó en el García Sanabria

Las salas de cine de todo el país estrenan hoy la última película del cineasta Elio Quiroga, La estrategia del pequinés. Está basada en la novela homónima del autor grancanario Alexis Ravelo. El libro fue un éxito y prueba de ello es que recibió uno de los galardones más importantes del género negro, el Premio Dashiell Hammett en 2014.

Es "una película de cine negro que transcurre en Canarias, unas islas aparentemente pacíficas y pequeñas en las que nunca pasa nada pero que ocultan un lado oscuro lleno de secretos inconfesables, crímenes atroces y ciénagas corruptas", reza la sinopsis de la cinta. El reparto está formado por Jorge Bosch (El Rubio), la grancanaria Kira Miró (Cora), Unax Ugalde (El Palmera), Ismael Fritschi y Luis Zahera. A esta lista de intérpretes hay que añadir a otro canario, Enrique Alcides, que interpreta a Junior.

Conocido por sus múltiples apariciones en televisión, Alcides también ha hecho bastante cine y sus últimos proyectos antes de la cinta de Elio Quiroga fueron Sin razones (2012) y Haz de tu vida una obra de arte (2012). En la pequeña pantalla ha participado en El ministerio del tiempo, Ciega a citas, Calle nueva, Hospital central, Cuéntame cómo pasó y Águila Roja, entre otras series. Actualmente compagina su trabajo como actor con la dirección y producción de su propio proyecto teatral.

Ayer, Alcides recordaba que, hace exactamente un año, pasaba el Día de Canarias en Gran Canaria gracias al rodaje de la cinta que hoy podrá verse en todo el país. "Fue estupendo, estuve paseando por Las Palmas", aseguró. La cinta pudo verse en las Islas desde ayer por expreso deseo del equipo, que hizo coincidir el estreno con el 30 de mayo. Con todo, el martes y de la mano de la Feria del Libro, los santacruceros vivieron una tarde especial con la cinta de Quiroga, que se preestrenó en el Parque García Sanabria en una novedosa actividad de cine al aire libre.

Alcides aprovechó para hacer un perfil de su personaje en la cinta, Junior. "Pobrecico mío, es como un quiero y no puedo, alguien que se cree mejor de lo que es". De hecho, Junior es parte central de la trama, un distribuidor local de cocaína "de poca monta".

"Se encuentra, como el resto de los personajes, con la que el cree que es su gran oportunidad. Pierde un cargamento de droga y adquiere una gran deuda con sus jefes. Pero él lo toma como una oportunidad y decide dar lo que él considera que es el gran palo con el que dará un giro definitivo a su suerte", aclaró el actor.

Con este arranque y la certeza de que "Murphy no descansa nunca", la película de Quiroga promete -como ya lo hizo antes la novela de Ravelo- ofrecer buenas dosis de entretenimiento. "Son, todas, personas al límite. Ven que, o dan un golpe en la mesa, o están ante su última oportunidad. Es una huida hacia delante, son supervivientes de una vida que los ha vapuleado. Nada que no le haya pasado al vecino del frente, poca gente consigue trabajar en lo que quiere o tener lo que quiere, son las frustraciones de la vida moderna", añadió.

Para Alcides, rodar una cinta así en su tierra ha sido "una auténtica maravilla". Había leído la novela de Ravelo y le había enganchado la historia. "Realmente no soy un devorador de novela negra pero claro, un libro de Alexis Ravelo y con todos los premios que tuvo y siendo de la tierra. Me la leí en apenas un rato, está súper bien escrita", detalló.

"No me lo podía creer cuando me llamaron. Elio Quiroga me fascina, le sigo y me encanta. Fue estupendísimo rodar allí. Me muero por hacer cine de cosas que me gustan y si además es en las Islas, pues imagínate. Es un sueño cumplido. Es un caramelazo, pocas veces pasa que todo cuadra así", concluyó.

