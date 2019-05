Juan Manuel Cotelo y su cine espiritual, estrellas del Festivalito

Juan Manuel Cotelo, director, actor y productor, recibirá mañana una de las Estrellas Homenaje de la XIV edición del Festivalito de La Palma, que arranca este viernes con la proyección de sus películas Tierra de María y El mayor regalo.

"No me considero un director a contracorriente de nada. En todo caso me considero a favor de la corriente que conecta con el corazón de muchas personas, y que trata de apostar por temas como la esperanza, la alegría, el amor y la fe", considera el homenajeado, que admite recibir este reconocimiento "con sorpresa y mucha ilusión" por parte de un festival del que ya tenía referencias "porque todo el mundo habla de él con simpatía. Lo único que siento es estar pocos días en La Palma".

El director del Festivalito, José Víctor Fuentes, ya lo había avanzado en la presentación: "Somos un festival tan transgresor que este año tendremos a un director que habla en sus películas sobre religión y sobre la necesidad del perdón".

Desde su productora Infinito+1, Cotelo ha conseguido producir y distribuir cuatro largometrajes, que han sido estrenados en más de una treintena de países, además de que han sido adquiridos por la plataforma Netflix. Cuestionado por cómo ha conseguido llevar a cabo estos proyectos con limitados medios y escasos repartos, pero con localizaciones en varios países de Europa y América, Cotelo explica que no hay otro secreto que "llamar a la puerta". A lo que añade que las personas y entidades que lo apoyan, directamente o a través del crowfounding, lo hacen porque su cine ofrece "algo más".

Sus títulos abordan siempre la dimensión espiritual del ser humano. "De modo casi inconsciente toda mi vida he huido de las modas, pero no por estar en contra de ellas, sino por un sentido de la libertad que defiendo, que vivo y que protejo", afirma. "Creo que si hay una historia que a mí me interesa, también puede interesarles a otras personas. Mucha gente contacta conmigo cada día para darme las gracias tras ver alguna de mis películas porque es lo que estaban buscando, lo que confirma que no soy el único raro".

En Tierra de María un Juan Manuel Cotelo escéptico pero curioso ejerce de abogado del diablo recorriendo medio mundo para averiguar qué hay en torno a las apariciones marianas. En El mayor regalo, el director de un western, el propio Cotelo, trata de buscar un final alternativo y feliz para su película que no esté necesariamente vinculado a la venganza o muerte.

Ambos títulos podrán visionarse en Los Llanos de Aridane (el sábado 1 de junio en los Multicines Millennium a las 19:00 y en la plaza de España a las 22:00 horas) y en Santa Cruz de La Palma (el miércoles 5 y jueves 6 en el Teatro Cine Chico a las 18:00 horas). En los pases del sábado habrá un debate con presencia del director.