Red Beard presenta Dakota en el Aguere Cultural

Desde su Gran Canaria natal han visitado con éxito escenarios lejanos en Estados Unidos y Europa. Su último gran impulso llega de la mano de su reciente trabajo de estudio, 'Dakota' obra con la que vuelven a alumbrar para mostrarse más allá de las fronteras canarias y con la que visitarán el Aguere Cultural el próximo 7 de junio a partir de las 22:00 horas.

Red Beard es una banda de rock sureño que se ha hecho un hueco a nivel nacional e internacional desde el lanzamiento de su primer EP. Durante estos últimos años no han dejado de dar conciertos ganándose el respeto del público, los medios y la crítica.

Después de firmar con la multinacional Peermusic, fundada por Ralph S. Peer en 1928, les ha llegado la hora de lanzar este su cuarto álbum, 'Dakota'. La banda endurece el sonido que los ha acompañado desde su inicio, con un álbum que está más cerca del rock y del rock sureño que los anteriores.

Los primeros tres álbumes, 'Nobody's Gonna Bring me Down vol. I', 'Vol.II' y 'All or Nothing' marcaron una primera etapa de la notable actividad en la historia de Red Beard. Después de una intensa gira nacional e internacional durante 2015 y 2016, 2017, ahora es el momento de retomar la carretera al amparo de 'Dakota'. Ya anuncian las primeras fechas y en ellas una extensa gira que los llevará por toda Europa y Estados Unidos.