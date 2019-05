FICMEC reúne a jóvenes de toda España para establecer objetivos para la preservación del planeta

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) será escenario a partir de este jueves del I Foro Joven de Canarias por el Medioambiente, un encuentro en el que durante tres días se celebrarán charlas, debates, talleres, mesas de trabajo y proyecciones de cine C

El Foro reunirá a unos veinte jóvenes de toda Canarias y del resto de España y contará con la presencia, entre otros, de Javier Angulo, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que hablará a los participantes sobre el poder de la comunicación para la conciencia medioambiental.

Además, el viernes 31 se celebrará en la glorieta de San Francisco un Friday for Future, la huelga y concentración semanal inspirada por la joven activista sueca Greta Thunberg y en la que desde hace casi un año participan estudiantes de todo el planeta. El encuentro, que se celebrará en el antiguo convento de San Francisco de Garachico, pretende ser un impulso por parte de FICMEC al movimiento global de la juventud por un futuro sostenible para nuestro planeta.

La primera jornada, el jueves 30, estará coordinada por César González, educador sociomedioambiental, y entre las charlas a las que asistirán los participantes se encuentra la de Javier Angulo, titulada 'El poder de la comunicación para la conciencia medioambiental', a partir de las 10.30 horas.

Le seguirán una mesa de trabajo sobre producción y consumo responsable, a las 11.30 horas, y la charla 'Innovación en la agricultura ecológica', a cargo del agricultor ecológico Jonay Pérez, a las 16.00 horas. A las 17.30 horas, el geógrafo y alpinista Juan Diego Amador hablará sobre 'La actividad responsable en el medio ambiente: montañas y barrancos', y a las 18.30 se proyectará la película 'Teide, el gigante dormido', del director canario Pedro Felipe Acosta, que mantendrá después un coloquio con los presentes.



'FRIDAY FOR FUTURE'

Durante la mañana del viernes 31, el Foro se sumará a la campaña mundial Fridays for Future con una huelga y concentración estudiantil en la glorieta de San Francisco. Entretanto, la programación de esta jornada -que estará coordinada por la psicóloga y dinamizadora medioambiental María José Luis Rodríguez- comenzará a las 10.00 horas con la charla 'La experiencia del activismo joven en Canarias', a cargo de Joaquim Black, de la organización Plant for the Planet España.

Una hora después tendrá lugar una mesa de trabajo sobre sostenibilidad, a la que le seguirá, a las 16.00 horas, la charla Jóvenes por el clima, de Rubén Gutiérrez Cabrera, en representación de Juventud por el Clima Madrid. Por último, a las 17.00 horas se pasará la película Youth Unstoppable, de Slater Jewell-Kemker, que después dialogará con los presentes.

La jornada del sábado 1, que estará coordinada por Jaime Coello Bravo, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, dará comienzo a las 10.00 horas con una mesa de trabajo sobre energías renovables, que continuará en horario de tarde. A las 11.00 horas tendrá lugar una charla sobre energías renovables en Canarias para la que se contará con miembros del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

A las 12.00 se proyectarán las películas de Ecofilm, el concurso de FICMEC para cortometrajes de temática medioambiental destinado en exclusiva a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional de Imagen y Sonido. Además, a las 17.00 horas se pasará la cinta Erde, de Nikolaus Geyrhalter. Por último, a las 19.00 se pasará a elaborar y aprobar las conclusiones del Foro.