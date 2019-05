Julia Navarro: "Es muy difícil dejar que manoseen una historia tuya"

Tras cuarenta años ejerciendo como periodista, a Julia Navarro le llegó el éxito editorial en 2004 con La hermandad de la Sábana Santa, su primera novela. Seis incuestionables títulos después, el pasado mes de octubre sacó al mercado Tú no matarás. Ayer participó en la inauguración de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife y habló de esta novela, "un libro de libros" que narra el viaje de tres jóvenes que huyen del Madrid de la posguerra.

Hay dos temas que cruzan de cabo a rabo su última novela, Tú no matarás, la venganza y el remordimiento...

La conciencia es una compañera muy ingrata que nos acompaña a todos y tenemos que lidiar con ella. A veces nos obliga a mirarnos en su espejo y no nos gusta nada la imagen que vemos. Creo que salvo que uno sea un sociópata o un psicópata, la conciencia siempre está ahí. A veces intentamos que no aflore, la empujamos pero al final es una cita ineludible la que tenemos con ella.

Otro aspecto que llama mucho la atención en la obra es el papel de las tres madres de los tres protagonistas.

La primera parte de esta novela es un retrato de cómo era la España de la guerra y, sobre todo, la España de la posguerra. Se muestra el papel irrelevante al que fueron reducidas las mujeres. Veníamos de esos pasos tan importantes que se dieron en la Segunda República, parecía que las mujeres al fin podían coger las riendas de su vida y, de repente, se las quitaron otra vez de las manos. Las mujeres quedaron reducidas a un papel absolutamente irrelevante en la sociedad. A través de ellas, de esas tres mujeres, cuento cómo vivían las mujeres en aquellos años. Le tengo especial cariño por estos tres personajes. Son tres mujeres que sufren, que son supervivientes de una guerra y víctimas de una situación en la que las mujeres son un cero a la izquierda.

Como novelista, ¿cómo se prepara una novela tan compleja desde el punto de vista histórico?

Todas mis novelas transcurren en el siglo XX. Es un siglo que yo me sé, entre otras cosas también porque es el siglo en el que he nacido. Tampoco es que haya que hacer un trabajo muy complejo de archivo, está ahí y los hechos importantes son del conocimiento de todos. Lo que yo hago es buscar pequeños detalles. Por ejemplo, yo no sabía qué se comía en los años 40 ni sabía cuánto dinero ganaba un abogado o cuánto dinero podía ganar un impresor. Son esos detalles para los que yo busco documentación.

¿Tú no matarás es un homenaje a la literatura?

Es un libro de libros en el que la poesía está presente, es un libro de poetas, un libro en de editores, de libreros y de lectores. Es un libro sobre libros. Todos los protagonistas tienen una relación con los libros.

¿Muestra su propio amor hacia los libros?

Yo tengo dos grandes pasiones, que son la lectura y los viajes. Ese amor está muy presente en todas mis novelas. El viaje no me interesa por el selfie; para mí el viaje siempre es una puerta al conocimiento: es escuchar otras maneras de hablar, de pensar, ver otras maneras de vivir y ver otras realidades. Tengo siempre una sed insaciable de conocer, de aprender. Cuando uno abre las páginas de un libro inicia un viaje hacia otras realidades, personas y paisajes. Tanto la literatura como el viaje son una puerta abierta a salir de tu realidad y conocer otra.

¿Una vía de escape a los problemas?

Claro, dejas tu realidad para sumergirte en otra.

Tú no matarás salió a la venta a finales del pasado mes de octubre. ¿Es muy pronto para preguntarle por futuros proyectos?

Yo ya estoy escribiendo. De hecho, esta nueva novela tenía ya unas líneas escritas cuando estaba terminando esta. Me gano la vida escribiendo, de manera que yo sigo escribiendo. No sé hacer otra cosa y estoy trabajando en el próximo proyecto, del que no hablo ni digo nada.

Otro gran proyecto es la adaptación para Movistar de Dime quién soy, ¿cierto?

Empezará a rodarse el 17 de junio

¿Cómo ha sido el proceso?

Ha sido un suplicio. Lo he pasado fatal y me he peleado con los guionistas. Creo que soy absolutamente odiada por el gremio de los guionistas, claro que a mí tampoco me caen muy bien ellos. Ha sido un proceso muy complicado, un proceso muy difícil porque adaptar un libro al lenguaje televisivo es complicado y los guionistas siempre son muy imaginativos.

¿Es difícil desprenderse de una historia?

Es muy difícil dejar que te manoseen una historia que es tuya.

Acaba de participar en la inauguración de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife hablando, precisamente, de la importancia de fomentar la lectura desde edades muy tempranas.

Me hacen mucha gracia los políticos. La cultura nunca es parte del debate de las campañas electorales. Nunca he visto en ningún debate televisivo, ni en la radio, ni en los periódicos ni en ninguna parte a los políticos hablar de cultura, jamás. Se les da muy bien las inauguraciones, pero la cultura no está en su agenda. Bienvenidas sean todas las iniciativas que hagan, aunque sea un día. Se hace poco y se debería hacer mucho más. El fomento de la lectura es totalmente imprescindible, y eso hay que hacerlo desde los colegios, el amor a la lectura lo tienes que adquirir cuando eres pequeño.