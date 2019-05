González Sinde: "El cine en pantalla grande crece"

Ángeles González Sinde (Madrid, 1965) forma parte del jurado del 21 Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), que se celebrará en Garachico hasta el 2 de junio. Al unísono presentará mañana, a las 18 horas, en la Feria del Libro de la capital tinerfeña su última novela, Después de Kim, en la que el duelo y amor se conjugan. En los últimos años ha sufrido las pérdidas prematuras de su padre, su hermano y su pareja. Recordada por su etapa como ministra de Cultura entre 2009 y 2011, ha ganado dos premios goyas.

Forma parte del jurado del Ficmec de Garachico. ¿Qué valor le otorga a los festivales de cine que proyectan en pantalla grande en la era de internet?

Precisamente porque estamos en la era del móvil creo que tienen más valor. Posibilitan ver películas minoritarias en pantalla grande, sobre todo, si son documentales. El cine en pantalla grande crece. El cine sería inconcebible sin los festivales de cine. Los festivales son los que dan prestigio a las películas y los que ayudan a discernir entre la gran variedad de opciones audiovisuales.

¿Cómo casan el cine y la política?

El cine depende mucho de la política, no solo aquí sino en Estados Unidos. El cine depende de las ayudas públicas. En cuanto a dedicación profesional, son dos mundos diferentes. En mi biografía, los años que estuve en la política fueron una excepción, en los que tuve que suspender toda actividad creativa.

Su legado político fue la Ley Sinde. ¿Para qué sirvió?

Creo que sirvió para abrir una conversación que era muy incómoda y que nadie quería abrir. Sirvió para encender un debate, que a mí me desgastó mucho personalmente. Ha servido para tener una legislación equilibrada, que no perseguía al usuario sino a los que se lucran al poner a disposición los contenidos.

¿Qué le diría a esa parte del público español que dice que no piensa pagar por una película española cuando ya ha "pagado" a través de los impuestos?

Con las subvenciones hay muy mala información. Existe una desinformación interesada para desincentivar al público para acudir a las salas de cine. Todo el cine en Europa y en Estados Unidos está subvencionado. Solo hay cinematografía en países donde hay un apoyo político. En España la inversión es muy pequeña comparada con otros países. Ese razonamiento no se sostiene.

Su nueva novela Después de Kim está dedicada "a los hombres que he querido y perdí". ¿Escribir este libro le ha servido de lenitivo?

Escribir este libro es como amarrarte a un salvavidas cuando el barco en el que ibas ha naufragado en medio del mar. No sirve para curarse, pero sirve para mantenerse a flote mientras pasa esa tempestad terrible que es el duelo. Empecé a escribir esta novela tras el fallecimiento de mi hermano en un accidente de tráfico. Parte de un sentimiento de duelo, pero termina en un sentimiento de amor.

Después de Kim está protagonizada por una familia. ¿Qué representa la familia para usted?

La familia representa muchísimo para mí, a veces representa tu obstáculo para crecer o para ser cómo sientes que deberías de ser, pero, al mismo tiempo es un apoyo, es la base sobre construir. La familia es como una maqueta del mundo.

Con su primer libro, El buen hijo, fue finalista del premio Planeta. ¿Qué aspiraciones tiene con este?

Esta novela busca conmover a los lectores, busca hacerles pensar, que se reconozcan en algunos aspectos de los protagonistas, que son un exmatrimonio inglés. La novela se mueve en dos planos temporales. Espero que haya momentos, para que lectores muy distintos, encuentren una lectura satisfactoria.

Hija del cineasta José María González Sinde. ¿De casta le viene al galgo?

Supongo que sí. En general, las personas tendemos a repetir los esquemas de nuestras familias. Hay mucho que heredamos de ellas, consciente o inconscientemente.

Hizo sus pinitos como actriz. ¿Por qué no siguió el camino de la interpretación?

Me di cuenta rápidamente de que no tenía lo que se requiere para ser intérprete, que no es tanto el talento, como la capacidad de resistir al rechazo, a las temporadas sin trabajo. En una palabra: resiliencia.

Guionista antes que directora, ¿por qué cree que se valora más la dirección que el guion?

El guion está oculto. Y un buen guion está más oculto todavía. El director de cine es como el director de una orquesta, que tiene que hacer que todas las piezas encajen. A mí no me preocupa que los guionistas no tengamos reconocimiento como los directores, lo que me preocupa es que no se haya tenido la comprensión hacia el trabajo del guionista.

Escucho con frecuencia muchos tópicos sobre el cine español, como, por ejemplo, qué siempre se hacen películas sobre la Guerra Civil Española [en realidad se ha rodado esta temática menos del 2% en la última década]. ¿Por qué cree que perviven esos tópicos?

Creo que ha existido un tiempo en el que se alentó esa idea desde cierta clase política esos clichés y esos prejuicios sobre el cine español. Hay una tradición heredada del franquismo, pero eso ya queda muy atrás. En la época de las "españoladas" se hacía muy buen cine como El verdugo o Plácido, ambas de Berlanga. El cine es un arte popular, que sentimos más próximo, y por eso nos sentimos más capaces de juzgarlo. Al arte y la literatura le tenemos otro respeto.

¿En qué punto está su proyecto cinematográfico El comensal?

La idea es que se ruede a final de este año o a principios del 2020. El guion está escrito y ahora tengo que hacer el castin. La película está basada en una novela homónima, de Gabriela Ibarra, que también es coguionista. La historia está basada en su propia experiencia, que indaga en la muerte de su abuelo, Javier Ibarra, que había sido alcalde de Bilbao, al que ETA secuestró y asesinó en 1977.