La escritora estadounidense Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras 2019

La escritora estadounidense Siri Hustvedt ha sido galardonada este miércoles con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2019. "Su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras. Inciden en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista", asegura el jurado que ha concedido este galardón.

Hustvedt (Northfield, Minnesota, EEUU, 1995) es una novelista, ensayista y poeta, de orígenes noruegos, que se licenció en Historia en el St. Olaf College y se doctoró en 1986 en Literatura inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens ("Figures of dust. A Reading of /Our Mutual Friend").

"Estudiosa e intelectual que se ocupa de las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea y la epistemología y conocida también por su miltancia feminista, ha contribuido con su obra al diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las humanidades. Ha publicado ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, entre otras en "Contemporary Psychoanalysis, "Seizure: European Jornal of Epilepsy" y "Clinical Neurophysiology", destaca el jurado.

Hustvedt ya acudió a la gala de los premios "Príncipe de Asturias" en el 2006, acompañando a su marido, el escritor Paul Auster, galardonado aquel año con el premio "Príncipe de Asturias" de las Letras 2006.

El presidente de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, señaló que el objetivo de este galardón es buscar al "mejor literato", sea hombre o mujer y sin importar tampoco el género literario. En este sentido, ha añadido que cada vez son más los autores que no se dedican solo a un género, sino que "casi todos hacen de todo".

La escritora Rosa Navarro, premio Jovellanos 2019, tras reconocer el "honor" de haber recibido esta distinción, ha destacado la presencia de lenguas minoritarias entre los candidatos de este año, como el árabe o el rumano.

A este premio optaban un total de 28 candidaturas procedentes de 17 países. De entre todas ellas, el jurado ha escogido al que represente "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros".

El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.

El año pasado este galardón fue para la escritora de novela negra Fred Vargas. La autora no pudo acudir a la entrega por motivos personales.