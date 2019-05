Artistas de Estados Unidos, África y Taiwán, en el aniversario del FMUC

con conciertos, charlas previas, clases magistrales y la tercera edición del Tenerife Percussion Camp

El Festival de Música Contemporánea de Tenerife (FMUC) celebra su décimo aniversario desde hoy y hasta el 16 de junio con conciertos de artistas de África, Estados Unidos, Taiwán y Canarias, charlas previas, clases magistrales y el tercer Tenerife Percussion Camp. Los detalles del festival fueron presentados por el director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero; el director de FMUC, Francisco Díaz; el adjunto a la dirección de Ascanio y Química, José Ramón Revuelta; y la técnico de Cultura de la Fundación Disa, Andrea León.

Rivero hizo hincapié en lo especial de esta cita no solo por la envergadura del festival sino por cumplir diez años. "Soy de los afortunados que ha estado desde el principio, cuando comenzamos coincidiendo con la crisis económica, pero el tiempo, el público y las instituciones públicas y privadas que apoyan al festival nos han dado la razón en esta apuesta", explicó el director insular. Rivero habló del público fiel a FMUC y del que lo descubre cada año: "La gente que se acerca descubre un paisaje sonoro que no imagina, no solo por la estética y el despliegue escénico de este tipo de espectáculos sino por el descubrimiento que supone de nuevas sonoridades". Por último, destacó "el impulso que posibilita este festival en las carreras de los músicos locales".

El director de FMUC explicó que "en esta edición habrá un estreno mundial, La Fortaleza, de Francis Hernández, durante el concierto de DifrAcción Ensemble, además de otros dos estrenos en España con la Sinfónica de Tenerife y Twincussion".

La programación de este décimo aniversario persigue los mismos objetivos y valores que vieron nacer al festival: llenar un vacío de programación contemporánea, visibilizar la percusión como disciplina de creación, promocionar el talento de sus intérpretes y crear lazos entre el panorama internacional y el local. El Auditorio de Tenerife, el Conservatorio Superior de Música de Canarias y el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) serán las sedes de la presente edición del festival. La primera cita será un concierto de temporada de la Sinfónica de Tenerife, este viernes en el Auditorio.