El tinerfeño José Padilla gana con 'Dados' el Max al mejor espectáculo juvenil

La obra Dados, del director y dramaturgo José Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1976), se alzó anoche con el premio Max en la única modalidad que estaba nominada, en reconocimiento como mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

En plena celebración, después de la gala de ayer, José Padilla declaró a El Día que se encontraba "completamente dichoso; estamos muy felices". Además, recordó que el espectáculo se pondrá en escena el próximo fin de semana en el teatro Guiniguada, de Las Palmas de Gran Canaria. En su primera valoración, recordó que se trata del tercer montaje de la compañía Ventrículo Veloz, que se creó hace dos años.

Mientras, La Ternura, de Teatro de la Ciudad y Teatro de la Abadía, se alzó con el premio a mejor espectáculo de teatro, la única categoría a la que esta obra estaba nominada en la XXII edición de los Premios Max de las artes escénicas, que ha entregado la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) en el Teatro Calderón de Valladolid. Se entregó el Max de Honor a la actriz vallisoletana Concha Velasco, a quien ha definido como una mujer "talentosa, luchadora y libre" y pionera del teatro musical español.

Durante la celebración se han entregado otros dos premios especiales, uno el Premio Max del Público a la obra Genovese de Groc Teatre y el Premio Max Aficionado o de Carácter social, ex aequo, a Taules Teatre y a La Garnacha.

El galardón a mejor intérprete de danza fue a Eva Yerbabuena por Cuentos de Azúcar en la categoría femenina y en Daniel Doña, por Psique, en la categoría masculina. El Max a mejor coreografía recayó en Sharon Fridman.

El galardón a mejor espectáculo de danza se otorgó a Grito pelao, de la Compañía Rocío Molina, que también recogió la manzana Max por mejor composición para espectáculo escénico, que ha recaído en Silvia Pérez Cruz, quien ha actuado en el marco de la gala. Grito pelao se llevó las dos manzanas por las que competía como finalista. Se entregó el premio a mejor coreografía a Sharon Fridman por Erritu.

A.K.A. (Also Known As) se lleva también dos premios, los dos a los que estaba nominada: mejor autoría revelación, para Daniel J. Meyer, y Max a mejor actor protagonista, para Albert Salazar.

Iphigenia en Vallecas, de Serena Producciones, se lleva dos de los tres Max a los que aspiraba (mejor actriz protagonista, para María Hervás, y mejor espectáculo revelación). Temps Salvage, con cinco nominaciones, y se quedó con dos 'manzanas' (mejor autoría teatral para Josep María Miró y Coromina). También logró el Max a mejor director de escena para Xavier Albertí.

Els Jocs Florals de Canprosa, con cuatro nominaciones, se quedó con el Max a mejor adaptación o versión de obra teatral para Jordi Prat i Coll. El mejor diseño de espacio escénico fue para Curt Allen Wilmer, por Lehman Trilogy, que aspiraba a tres Max. The Opera Locos, de Klermark Espectáculos Teatrales logró el premio a mejor espectáculo musical o lírico.

El Max a mejor diseño de vestuario fue para Deborah Macías, por Comedia Aquilana, y el galardón a mejor espectáculo de calle para Flotados, de la compañía de David Moreno y la también vallisoletana Cristina Calleja.

Por último, el premio Max a mejor diseño de iluminación se lo lleva Juanjo Llorens, por El Curioso incidente del perro a Media Noche.