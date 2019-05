Miki representa hoy a España en Eurovisión con el tema 'La Venda"

El representante de España en la 64ª edición del Festival de Eurovisión, Miki Núñez, defenderá La Venda, que bebe de la rumba catalana y el ska, en la última posición de la gran final del certamen europeo que tendrá lugar hoy en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv (International Convention Center), con una capacidad para 7.500 espectadores. La cita se podrá seguir en La 1 y TVE Internacional, a las 21:00 horas.

El joven cantante actuará en el puesto número 26 justo detrás de She got me de Luca Hänni, representante de Suiza clasificado en la segunda semifinal; y Zero Gravity de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, que obtuvo el pase en la primera semifinal.

El orden de actuación de los distintos países ha sido determinado por el productor del concurso Christer Björkman, junto con el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión, Jon Ola Sand. Abrirá el certamen el representante de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, Grecia, Israel, Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España.