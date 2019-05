'La Ventana' emite en el TEA por los 85 años de Radio Club

Radio Club Tenerife y todo su equipo celebran hoy una jornada muy especial. Con motivo del 85 aniversario de la emisora, el Tenerife Espacio de las Artes ha sido el lugar escogido para la emisión de La Ventana, el programa de Carles Francino que lidera las tardes de la radio española. De esta manera, desde las 15:00 hasta las 19:00 horas, el conocido locutor dirigirá su exitoso programa desde la sala de arte contemporáneo dependiente del Cabildo de Tenerife. Después, a partir de las 20:30 horas, la misma instalación será testigo de una fiesta en la que se proyectará un vídeo con imágenes históricas de la decana cadena de radio tinerfeña.

"Radio Club cumple 85 años pero seguimos siendo una radio joven y la razón de que no hayamos envejecido es que no hemos renunciado nunca a mejorar. Envejecer es renunciar a mejorar y conformarse. Y nosotros no nos lo permitimos ni un solo día", indicó sobre esta importante conmemoración la directora regional de la Cadena SER en Canarias, Lourdes Santana.

La cadena comenzó 2019 revalidando su liderazgo y suma 38.000 oyentes más que hace un año

Además, Radio Club Tenerife comenzó el año 2019 revalidando su liderazgo y gana nuevos seguidores cada día. La primera ola del Estudio General de Medios (EGM) reveló que el 58% de oyentes que escuchan radio convencional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife escucha la SER. Además, suma 38.000 oyentes más que hace un año, alcanzando un total de 139.000. La SER tiene más oyentes que la suma conjunta de Cope, RNE, Canarias Radio y Onda Cero en la provincia santacrucera. Radio Club Tenerife comenzó con sus primeras emisiones el 13 de mayo de 1934.