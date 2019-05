Jorge Pardo inaugura hoy nueva temporada en Café Rayuela

Esta noche, a las 22:00 horas, el santacrucero Café Teatro Rayuela regresa con una nueva temporada de música en vivo. En esta ocasión, destaca la presencia de Jorge Pardo, uno de los saxofonistas de más talento en el campo de jazz fusión del panorama internacional, que estará acompañado por Luismo Valladares al bajo, Gabriel Báez a la guitarra y Dani Domínguez en la batería. El concierto se prolongará con su ya habitual jam session.

El 24 de mayo, será el turno para The Latin Music of Cedar Walton, con Kike Perdomo junto a Carlos Costa, Kevin Díaz, Idafe Pérez y Dani González. Asimismo, el día 31, The Art's Jazz Ensamble reunirá a Eliseo Lloreda, Fernando Barrios y Samuel Labrador.