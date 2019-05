El Auditorio de Tenerife acoge este domingo un nuevo concierto del ciclo 'Primavera Musical'

El ciclo Primavera Musical, organizado por la Federación de Bandas de Tenerife con la colaboración del Cabildo, vive este domingo su noveno concierto en el Auditorio 'Adán Martín'. La Sala de Cámara acogerá a partir de las 11.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo a las siguientes asociaciones musicales: Alcaraván (San Juan de la Rambla), Santísimo Cristo del Calvario (El Tanque) y Santiago del Teide.

La primera interpretación del acto correrá a cargo de la Asociación Musical Alcaraván, de San Juan de la Rambla. Los 30 músicos de esta formación comenzarán su programa con la Antología de la Zarzuela, de Julio Hernández Gómez, para continuar con Las Playas de Rio, de Kees Vlak. Por último, la banda dirigida por Miguel Ángel Arrocha Rodríguez cerrará con la ejecución de How to Train Your Dragon, con arreglos de Sean O'Loughlin.

A continuación la Asociación del Santísimo Cristo del Calvario, de El Tanque, interpretará el pasodoble Monforte del Cid, de Juan Molina. El bolero Contigo en la distancia de César Portillo será el siguiente tema que aborde la plantilla de 30 músicos del norte de la isla. Bajo la batuta de José Eduardo Morales Meneses finalizarán su intervención con The Blues Factory, de Jacob de Haan.

Los 30 intérpretes de la Asociación Musical Santiago del Teide, bajo la dirección de Jorge Pujol Fumero, asumen la tercera parte del concierto, que comenzará con Odilia (Pop Overture for Band), de Jacob de Haan. A continuación, harán sonar The Blues Brothers Revue, de Jay Bocook. Esta sesión de Primavera Musical terminará con Danzas Cubanas, de Robert Sheldon.

La próxima cita con este ciclo de bandas federadas tinerfeñas que acoge el Auditorio de Tenerife tendrá lugar el domingo 26 de mayo a la misma hora y en el mismo lugar con entrada libre hasta completar aforo. Los siguientes conciertos serán el 2 y 16 de junio.