Las academias regionales, a debate

Revisar primero conceptualmente las tipologías de las academias de la lengua española para contrastar posteriormente el carácter, la proyección, las tareas y el sentido de las academias nacionales y regionales constituye el objetivo de la intervención de Francisco Javier Pérez en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, hoy a las 19:00 horas.

El secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde 2015 impartirá la conferencia Las academias de la lengua española, ayer y hoy. Los proyectos regionales, nacionales, continentales y panhispánicos, dentro de un ciclo que organiza la Academia Canaria de la Lengua en la conmemoración de sus 20 años de trayectoria.

Pérez cuestionará en su ponencia por qué la asociación que representa no tiene en consideración las academias regionales de cada uno de los países que la integran, ya que, según explicó a El Día, si bien hay metas y objetivos comunes entre unas y otras, solo conceden visibilidad a las que son "emblemas", pues descarta que se pudiera trabajar cohesionadamente si el abanico se ampliara a cada región, no solo de España sino del resto de Hispanoamérica: "Sería casi imposible incorporar academias de variedades dialectales como la canaria, la de Extremadura, Andalucía, etcétera, cuando estar dentro o no no supone mérito o demérito", afirma el experto, que insiste en que parecen tocarse los objetivos y métodos.

Asimismo, explicará hoy los detalles de lo que serían las academias panhispánicas, concebidas no desde un punto de vista institucional sino conceptual, "con una visión de la lengua que no prima una región sobre otra, ni de la modalidad de un país sobre otro, sino que todas las variedades tienen carta de ciudadanía y contribuyen al desarrollo de la lengua".

El ciclo continuará el próximo martes, día 21, con la aportación de Manuel Alvar Ezquerra, catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Española.