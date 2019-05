Las normas cultas, para el español estándar

Las manifestaciones cultas de cada una de las modalidades dialectales de nuestro idioma permiten concebir un español estándar que es el que se debe utilizar a la hora de educar y en los medios de comunicación.

Es una de las conclusiones que se extraen de la conferencia que impartió ayer Francisco Moreno Fernández, directivo del Instituto Cervantes, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá y académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

La sede de Presidencia del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife acogió su ponencia "La diversidad del español y el espacio lingüístico canario" con motivo del Día de Canarias 2019, dentro de un ciclo sobre el español que se habla en las Islas.

Previamente a su disertación, Humberto Hernández, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, organizadora del evento, defendió la validez de la modalidad hablada en las Islas frente a cualquier otra del español, cuando se cumplen 20 años de la fundación de la institución, cuya labor valoró a continuación el ponente invitado.

En su intervención, Moreno recordó a dos uruguayos que se quedaron absortos oyendo su acento castellano y la figura de un directivo que ordenó a una profesora canaria que no utilizara el ustedes con sus alumnos sino el vosotros para ejemplificar, primero, que no hay una variedad superior a otra y, segundo, que no se puede imponer una norma sobre otra. Rechaza, por tanto, el mito de que el español de Castilla deba mantenerse como el estándar, situación heredada desde el siglo XVIII, cuando se constituyó la Real Academia y esta eligió como modelo de guía el que hablaban sus fundadores.

Fue en 1925, rememoró, cuando el Diccionario de la lengua española incluyó por primera vez los americanismos, un proceso de acercamiento que no ha incluido en ediciones posteriores el léxico de las variedades españolas, "tantas como tipos de quesos", señaló, pero que ha propiciado la ruptura de esa primacía de la variedad castellana.

"La realidad del español como lengua internacional es compleja", afirmó el especialista, pero mantiene unos síntomas que dan cuenta de su buena salud, como son "su homogeneidad, su carácter de vehículo de la cultura, su oficialidad en 21 países, su geografía compacta y su alto índice de comunicatividad".

Por último, se preguntó qué español debe seguirse como modelo, a lo que respondió que "el que más se ajuste a las necesidades y expectativas en cada comunidad, sean las variedades que sean, porque todas son dignas", en particular sus manifestaciones cultas, que son las más cercanas entre ellas.

Agenda

El viernes 17, Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde 2015, impartirá la conferencia Las academias de la lengua española, ayer y hoy. Los proyectos regionales, nacionales, continentales y panhispánicos.

El ciclo continuará la semana siguiente, concretamente, el martes 21, con la aportación de Manuel Alvar Ezquerra, catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Su ponencia tratará sobre El magisterio de Manuel Alvar: Canarias entre Andalucía y América.

La periodista canaria Cristina García Ramos hablará el viernes 24, a las 19:00 horas, de su experiencia en la televisión nacional sin renunciar a su acento canario. Las conferencias se celebrarán en la sede de Presidencia de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife (Avda. José Manuel Guimerá, 1).