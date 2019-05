Catorce firmas tinerfeñas llevan a Madrid sus colecciones

Un total de 14 firmas que forman parte del programa Tenerife Moda, impulsado por el Cabildo, presentan hoy en Madrid sus nuevas colecciones para la temporada. Con este tipo de encuentros, las empresas participantes no solo buscan dar a conocer su talento y sus propuestas a un público especializado, sino también entablar contactos comerciales y empresariales para incrementar su presencia en el mercado nacional e internacional y establecer nuevas líneas comerciales.

Concretamente, las empresas participantes en este importante encuentro son Lucía de Su, The Knot Company, Juan Carlos Armas, Amarca, Dámaso Guardí, Culito From Spain, Damián Rodríguez, Noemi Felipe, NOK, Arena Negra, Agostina Santini, Sedomir Rodriguez de la Sierra, By Loleiro y Roselinde.