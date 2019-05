Cristina Ramos: "Ganar 'Got Talent' me hizo más conocida, pero en España no me valió de nada"

Cristina Ramos actúa hoy mismo en la isla de El Hierro. La actuación ha sido calificada como "estelar" por parte de las autoridades del Cabildo insular, que han incluido la participación de la vocalista grancanaria en la programación cultural del segundo trimestre del año. Será esta noche, a partir de las 22:00 horas, en el terrero de lucha Guarazoca. Ramos se presentará ante el público herreño con el espectáculo que tantas satisfacciones le está dando por todo el planeta, Rock Talent. La impactante voz de la artista canaria le ha brindado una enorme popularidad desde su participación en la primera edición del concurso de televisión España Got Talent, en 2016. Arrasó en el certamen y ahí empezó su nueva vida, gracias a su espectacular manera de mezclar la ópera y el rock. "Me decían que tenía que elegir, y yo he disfrutado tanto con la música que no he sido capaz de renunciar a cantar aquello que me gusta", explica Ramos sobre su enorme pasión por la música.

Echando un poco la vista atrás, hacia esa Cristina Ramos que en 2016 ganó la primera edición de España Got Talent, ¿cree que ha cambiado mucho desde entonces?

Ya lo creo. He pasado de llevar una vida tranquila, trabajando en la Isla de manera estable, a comenzar a viajar por todo el mundo y encontrarme en escenarios inimaginables. Ahora tengo la oportunidad de conocer y trabajar con artistas y personas increíbles.

Si le pregunto por México, ¿qué diría que le ha regalado este país?

México nos ha permitido creer un poco más en nuestro proyecto. Nos ha permitido verificar que estamos en el buen camino y que a veces hace falta salir fuera para verlo todo con otra perspectiva. Y, en lo personal, me ha permitido además conocer a gente maravillosa. Eso es lo que finalmente me llevo de cada experiencia.

Su carrera recibió el espaldarazo definitivo tras su paso por formatos televisivos de primer nivel en México y Estados Unidos. ¿Habría sido lo mismo si no hubiera saltado el charco?

Evidentemente, no. Ganar Got Talent en España me ha servido para dar un salto cualitativo y tener un reconocimiento, ser más conocida -principalmente en las Islas- y oportunidades de trabajar en el extranjero. Pero en España no me valió de nada. Sin embargo, ganar La Voz México y entrar en el top cinco en The Champion ha despertado la atención en España. Por lo menos, nos están llamando bastante más. Por otro lado, La Voz México me abrió las puertas del mercado discográfico con Universal México. Esa es la aventura en la que estamos ahora inmersos.

¿Qué quiere cantar en el futuro?

Nunca he sabido elegir, y esa ha sido a la larga mi mejor baza, porque he aprendido a cantar de todo. No tengo un estilo preferido, aunque me haya decantado por el rock para mi espectáculo, por ser más vistoso. El futuro es algo que vamos escribiendo día a día y, sinceramente, prefiero disfrutar cada paso que voy dando. Así que si en el camino surge un proyecto interesante de cualquier estilo -ya sea dance, jazz o música étnica- y me seduce, para mí será un nuevo reto.

¿Dónde o cómo se ve en unos años?

Disfrutando de la música, de la manera que sea. Esa es mi pasión, no tengo metas fijadas más allá de disfrutar y ponerle cariño a todo lo que hago en el día a día. Lo demás, si tiene que llegar, llegará.

¿Volverá con Rock Talent a las Islas en breve?

Sí, claro. El 4 de mayo estuvimos en Teror y hoy toca en El Hierro. Hay alguna fecha también para actuar en Tenerife pero todavía está sin concretar.

Su versatilidad es una de sus grandes armas sobre el escenario, pero ¿tiene algún género o registro favorito?

Ese ha sido un problema que tuve en el conservatorio. Me decían que tenía que elegir, y yo he disfrutado tanto con la música que no he sido capaz de renunciar a cantar aquello que me gusta. Me dijeron que no podía hacerlo todo a la vez. Evidentemente, tengo una inclinación por la música rock pero disfruto con casi cualquier tipo de música

¿Habrá un álbum en breve? Acaba de sacar su primer single...

Es una balada rock que grabamos en México el mes pasado, en los estudios Cosmos. Cuenta con la producción de Juan Galeano y tenemos previsto el lanzamiento en junio. Es algo necesario para darme a conocer, pues es el producto sobre el cual la discográfica puede construir un proyecto de artista y así grabar el disco. Eso será, si dios quiere, el siguiente paso.

¿Con quién quisiera colaborar en un futuro?

De todos los artistas que he conocido, me llevo la impresión de querer hacer algo con ellos. Pero ahora que lo tengo reciente, y por el sentido que tendría, te diré que me encantaría grabar algo con Carlos Rivera.