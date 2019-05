El cambio que ha dejado casi irreconocible a una de las componentes del dúo ruso t.A.T.u.

El dueto ruso t.A.T.u., formado en Moscú en 1999 marcó toda una época para la juventud de finales de los noventa y principios del siglo XXI. Este grupo formado por Yúliya Vólkova, Lena Katina alcanzó la fama mundial con su tema "All The Things She Said" y posteriormente representaron a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2003, donde consiguieron un tercer puesto con el tema "Ne ver ne boysa".



Sus canciones y apariciones en público las convirtieron en un referente para la juventud de aquellos años de éxito para este dúo. Su historia, sin embargo, no está exenta de polémica. Las jóvenes conquistaron a su público y generaron multitud de voces críticas por vender una relación sentimental entre ellas. Posteriormente se negó que fuesen lesbianas, justificándolo como un reclamo para fines comerciales. No obstante, el grupo siguió adelante en ua década cuya luz comenzaba a extinguirse tras diferentes escándalos y peleas entre las dos componentes. En 2014 Lena Katina publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba el fin de t.A.T.u.: "Con motivo del comportamiento incorrecto de Julia hacia mí, debo anunciar que nuestra futura colaboración se ha convertido en absolutamente imposible. Aparte de muchas cosas dolorosas que ha dicho sobre mí, Julia me dio un ultimátum, se negaba a participar en el grupo conmigo si no la obedecía a ella y a su equipo en todos los aspectos que tienen que ver con la dirección artística del grupo. Si no, ya se encargaría de buscar a otra pelirroja de pelo rizado para sustituirme", señaló la cantante, que de esa manera ponía fin a las ilusiones de los seguidores del dúo.



En 2016 se produjo un nuevo reencuentro para cantar en la ceremonia de los 25 años del grupo musical infantil "Neposedi" en Rusia. Sin embargo, tras aparecer juntas al final del acto, las dos cantantes decidieron seguir con su carrera en solitario.



Lo que más a sorprendido a los fans que disfrutaron de la música de este dúo al principio de los 2000 es el cambio físico que ha tenido Yúliya Vólkova tras realizarse diferentes operaciones estéticas. La cantante confesó que en 2011 fue diagnosticada de cáncer de tiroides y que su voz se fue deteriorando. No obstante, Vólkova ha seguido dedicada al mundo de la canción y mantiene una estrecha relación con sus fans a través de su cuenta oficial de Instgram, que cuenta con más de doscientos cincuenta mil seguidores.