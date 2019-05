Amanhuy Calayanes: "Hacemos humor de garrafón, pero humor a fin de cuentas"

Puerto de la Cruz vive hoy uno de los días más esperados del año. Esta noche, a partir de las 21:00 horas, arranca en el Jardín Botánico y con música el programa que llenará de arte las calles y plazas del municipio hasta el domingo. Comienza el Festival Internacional de Arte en la Calle, Mueca 2019. Pese a la decisión inicial de trasladar la celebración de este emblemático certamen a septiembre, la intervención de la Plataforma Cómplices Mueca y del Cabildo de Tenerife logró mantener el calendario original y recuperar, además, todos los espectáculos que se habían pospuesto. La compañía tinerfeña Abubukaka cumple con la tradición y estará esta noche a las 21:30 horas en el estadio de El Peñón con su nuevo espectáculo: Charanga y Pandereta. "Es un cajón de sastre", lo define uno de sus componente, Amanhuy Calayanes. Repetirán mañana y el sábado, a la misma hora y en el mismo lugar. Con ellos, y hasta el domingo, por las calles del municipio turístico desfilarán más de 60 compañías y artistas que mostrarán sus propuestas de teatro, danza y música en los 15 escenarios del certamen.

El nuevo espectáculo que estrenan hoy en Mueca, como ya viene siendo tradición, se llama Charanga y Pandereta. Ahí cabe un poco de todo, ¿no?

Tal cual, es un cajón de sastre. Desde el precio de los alquileres al exceso publicitario, pasando por nuestras tradiciones o la falta de concentración ocasionada por las nuevas tecnologías. Total, un poco de todo.

Tras experiencias con obras con una única línea argumental como Drácula, el año pasado, vuelven a la fórmula de la sucesión de sketches ¿Se trata de un sistema más versátil para ustedes?

Hemos ido intercalando espectáculos de sketches con obras de trama continua desde 2014. Tras Charanga y pandereta estrenaremos La cama en octubre de este mismo año, y será de nuevo una obra de principio a fin. Nunca hemos abandonado los sketches porque así nacimos y es nuestro patio de recreo, pero ya digo, vamos intercalando.

¿Cómo recibe el público peninsular el humor de Abubukaka? Ustedes hablan largo y tendido sobre este tema en algunas de sus actuaciones?

Pues por lo pronto muy bien, notas la diferencia de que en Canarias ya se nos conoce pero en la Península no, y eso hace que tarden unos minutos en ubicarse, pero desde que comprenden de qué va la parida pues como en todos lados, es decir, muy bien.

Salvo algunas experiencias negativas -como aquella situación que les obligó a cambiar el lugar de su actuación durante las fiestas del Cristo de La Laguna- ¿creen que con el humor puede tratar cualquier tema? ¿Habría alguno con el que Abubukaka no se atreverían?

Supongo que sí, nosotros no lo hemos conseguido, pero seguro que hay una manera de enfocar humorísticamente el tema más desagradable del mundo y que funcione. Por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con enfermedades que conlleven la muerte no nos hemos atrevido o, mejor dicho, no hemos encontrado la manera de abordar el asunto. Insisto, nosotros no lo hemos conseguido, pero seguro que caminos hay.

"Humor de garrafón y música mal", así se definen en sus redes... ¿Han mejorado con la música?

(Risas) Progresamos adecuadamente pero sigue siendo "mal". En nuestro favor tengo que decir que nosotros hacemos humor, de garrafón vale, pero humor a fin de cuentas, la música es un añadido que para no dedicarnos a eso pues tampoco la maltratamos tanto.

Pregunta indiscreta: ¿a quién van a votar los de Abubukaka a finales de mes?

Al Tata Martino.

¿Dónde conocieron a la influencer Nancy Makeup? Sus vídeos con consejos de belleza han conquistado al público.

Nos conoció ella a nosotros, estábamos en el local ensayando y se coló por la ventana, puso sus potingues en la mesa y desde entonces lleva ahí cual okupa.

¿Habrá gira de verano con Charanga y Pandereta?

Por supuesto, ya hay varias fechas cerradas que iremos anunciando paulatinamente pero girar giraremos. ¡Tiembla Pepe Benavente!

Mejor en guagua

Titsa pondrá en marcha un servicio lanzadera durante el Mueca. Una línea especial unirá cada 20 minutos el aparcamiento gratuito de la calle Juan Rodríguez Figueroa, en El Durazno, y la entrada a la calle Zamora. El estacionamiento, que estará vigilado, ha sido habilitado para la ocasión por el Ayuntamiento y la compañía de transportes. Asimismo, Titsa reforzará hasta las 23:00 horas durante todo el festival los servicios que operan con Puerto de la Cruz.