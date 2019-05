Joan Margarit asegura que "me interesa la cultura"

Joan Margarit ha sido galardonado con el Premio XXVIII Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un reconocimiento que ha llevado al autor a la "alegría", aunque sabe que "la certeza absoluta" sobre el calado de la obra no se descubrirá antes de dos generaciones, señaló tras conocerse el fallo.

"Me interesa la cultura, lo demás no tiene solución", indicó en declaraciones a Europa Press el poeta y arquitecto, quien a sus 80 años considera que tiene "todos los derechos" a no verse "mezclado" con la política. "Me he mezclado suficientes veces como para pedir ahora una tregua", ha señalado.

No obstante, y preguntado por el asunto catalán, el galardonado lo define como un tema "conflictivo". "Es el resultado de un conflicto que se resuelve con cultura".

El poeta, Premio Nacional de Poesía en 2008, cree que en la actualidad "no es fácil hacer llegar la cultura a todo el mundo" y lamenta que debido a un "gesto inútil" de un político se puede retroceder "20 metros" después de haber avanzado uno. A su juicio, "la cultura es muy difícil de dar y muy fácil de quitar".