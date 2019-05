Moda nupcial: de Tenerife a Asia

La moda tinerfeña ha emprendido un viaje definitivo hacia Asia. Al menos en lo que respecta a los diseños destinados a las bodas, la fiesta y las ceremonias. Una conquista, la de mercados como Taiwán, Emiratos Árabes, Qatar, China o Japón, que se confirmó tras la reciente participación de cinco de las marcas de Tenerife Moda especializadas en este campo en la Barcelona Bridal Week, que se celebró el entre los pasados 23 y 28 de abril.

"La Barcelona Bridal Week es para nosotros la feria más importante de fiesta, novia y ceremonia que se hace en el mundo", explicó ayer el vicepresidente económico del Cabildo de Tenerife y responsable de Empleo y Comercio, Efraín Medina. "A Barcelona vienen marcas procedentes de todo el mundo y en este marco podemos decir que la presencia de Tenerife Moda está también plenamente consolidada", añadió.

Cinco marcas especializadas en el mundo de las bodas y la ceremonia acudieron desde la Isla a la Barcelona Bridal Week: Marco & María, Sedomir Rodríguez de la Sierra, Amarca, By Loleiro y Dámaso Guardí. El objetivo era impulsar la internacionalización de sus creaciones y abrir nuevos puntos de venta por todo el planeta. Llevaron consigo sus propuestas de cara a 2020 y el deseo de reforzar sus líneas de comercialización.

"Para nosotros es importante que las empresas que hayan ido a la feria lo hayan hecho ya maduras, sabiendo a qué se enfrentan porque ahora llega el momento de la producción y de la comercialización", explicó Medina.

En líneas generales, y según el balance realizado por los expertos de Tenerife Moda, la participación tinerfeña en esta importante feria internacional se ha saldado con la consolidación de los puntos de venta de sus marcas tanto a nivel nacional como internacional. Ciudades y países como Santiago de Compostela, Madrid, La Coruña, Valencia, Córdoba, Jaén, Málaga, Barcelona, Portugal, Irlanda, Eslovaquia, Malta, Italia, Inglaterra, Alemania, Rumanía, Nueva York, Panamá, Nueva Zelanda, Taiwán, Emiratos Árabes, Qatar, China, Japón o México ya tienen moda tinerfeña de novias y fiesta a disposición de su público. Y esta última visita se ha saldado, asimismo, con nuevos puntos de ventas para Marco & María, que se ha vuelto a Tenerife con nuevos puntos de ventas en la federación Rusia y en Seúl y continúa con su expansión en Asia. Sedomir Rodríguez de la Sierra ha conseguido nuevos puntos de venta en Italia y logra también "una importante presencia en Asia". By Loleiro, la firma de tocados, ha conseguido en Barcelona entrar en el mercado asiático a través de China. Por último, Dámaso Guadí, marca de calzado, se ha dado a conocer incluyendo su marca en distintas tiendas ubicadas por todo el territorio nacional. "El resultado ha sido muy satisfactorio para todas ellas porque han abierto puntos de venta en diferentes sitios. Eso hace que el empleo que generan esas empresas siga siendo de calidad y estable, que es lo que nosotros buscamos", festejó el representante insular.

La importancia de la moda nupcial en España se traduce en que es un sector económico fuerte. De hecho, España es el segundo país más exportador de moda nupcial tras la Gigante China, que es el mayor productor de vestidos de boda y destina a la exportación una de cada tres de los 12,2 millones que fabrica.

Dentro de España, Cataluña continúa liderando el negocio de las bodas y mantiene el 41% de la cifra de negocio del país. Exporta el 76% de su producción de vestidos de novia y recientemente ha incrementado sus ventas a Estados Unidos. Factura la friolera de 236 millones de euros.

Dentro de este negocio, la moda hecha en Tenerife tiene importantes fortalezas. "Plantean colecciones muy innovadoras, inspiradas en un detalle, y no nos olvidemos que son colecciones artesanales, no hacen grandes cantidades de trajes. No es una gran industria como la china, que del mismo traje te pueden hacer 100.000 unidades. Cada uno de estos trajes cuenta una historia. Eso hace que el producto tenga una calidad fantástica, todo lo que lleva ese componente artesano se cataloga como auténtico lujo. Los creadores en el atlántico tienen mucha luz, están todo el tiempo trabajando en las tendencias, en los textiles...", destacó Efraín.

La moda tinerfeña tendrá nuevas e importantes citas en breve con la Feria Internacional de Moda Infantil y Momad Metrópolis, por ejemplo.

Sedomir Rodríguez de la Sierra

Marca que se especializa y que direcciona sus esfuerzos hacia productos de moda tipo Pret-a-Couture nupcial y de fiesta. Su propuesta para el 2020, la colección Daphne, apuesta por los acabados artesanales. Destacan los vestidos de inspiración helénica en una propuesta sofisticada y sensual donde predominan los contrastes de texturas. La marca ha desfilado en la pasarela junto a los diseños, en calzado, de Dámaso Guardí, también de Tenerife Moda.

Marco & María

Marco&María se ha inspirado para esta propuesta en la entrega de las antiguas modistas de medida que le hizo encontrar la vocación. La colección de Marco&Maria 2020 aúna el buen hacer de la confección a mano y el corazón volcado en el trabajo de cada prenda con matices de artesanía. Bordados, volantes, gasas, tules y lazos se mezclan armónicamente en cada modelo siguiendo paletas suaves bajo brillos de joyas aplicadas en los tejidos.

Amarca

La firma de los diseñadores Sergio López e Itahisa García presentó la colección Raíces, que propone un viaje hacia los bosques mágicos. Ha propuesto vestidos extraídos de un lienzo romántico y vegetal, a los que añaden pinceladas brillantes, que van desde el blanco hasta el negro, pasando por el rojo o el verde. Estos colores han sido elegidos teniendo como referencia los días soleados y cálidos y sus noches frías.