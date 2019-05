Dulcinea, amor y veganismo

Paola Calasanz, conocida artísticamente como Dulcinea, estuvo ayer en la librería Agapea de Santa Cruz de Tenerife para charlar con sus lectores sobre sus obras y firmar ejemplares. Allí se congregaron unas setenta personas, la mayoría chicas, desde los 13 años y varias acompañadas por sus padres.

La instagramer se mostró cercana con sus lectores y lectoras, a los que invitó a mantener una charla amena que comenzó por la literatura y acabó con el veganismo, práctica que abandera y de la que muchas de las asistentes se declararon seguidoras, tal como demostraron con los brazos en alto cuando Dulcinea les preguntó por ello.

La también youtuber comenzó explicando que su último libro, Si la luna nos viera tocaría nuestra canción, es una historia en la que más que en conocer el amor se centra en reconocerlo, bajo la premisa del te conozco de algo que conduce a la protagonista, Violeta, a lanzarse a buscar al chico con el que ha soñado.

"Mis historias nacen de las experiencias que he vivido y de mi fantasía, que me conducen a buscar la relación perfecta con el hombre perfecto, literariamente hablando, y para ello me inspiro en el cine, en la música, en mis recuerdos", aseguró ayer esta autora que nació en Barcelona en 1988 y que también es directora de arte y creativa, y cuyas inquietudes la han llevado a colaborar en el programa de Antena 3 El hormiguero, con experimentos psicosociales, además de en Canal Cocina y Flooxer, entre otros.

Entre sus aficiones, reconoció que la que más le absorbe su tiempo es la reserva de animales salvajes y de granja que montó hace unos años, después de decidir que no quería vivir en la ciudad, lo que le permite gozar de la naturaleza rodeada de ciervos, corzos, jabalíes y otros animales.

En ese entorno, ha escrito seis libros en poco más de dos años, tras lo que se declara algo exhausta y con ganas de tomarse un año sabático, aunque prometió a sus fans tinerfeños un nuevo título para la próxima primavera. Asimismo, recordó sus comienzos, cuando hace siete años se hizo vegetariana y necesitó escribir para contar lo que sentía en ese momento, unas reflexiones que dieron lugar casi sin quererlo a su primera novela, El día que sueñes con flores salvajes.

Su particular forma de ser y los palpables mensajes de concienciación que acompañan a su trilogía El día que? le conceden un reconocimiento y una influencia que hasta un padre le pidió ayer que aconsejara a los jóvenes sobre cómo afrontar el veganismo en su entorno social y familiar, a lo que Dulcinea respondió que recomendaba ser tolerante y un nutricionista, una actitud de madurez que supera momentos más radicales anteriores de una joven cuya pareja "come carne".

Sus libros

'El día que sueñes con flores salvajes'. Flor es una fotógrafa de éxito que vive en Nueva York, con una vida envidiable, lujos, viajes y un novio guapo y rico con el que se va a casar. A pesar de su naturaleza indomable, goza de una vida estable que cree la hace feliz, hasta que se cruza con Jake.

'El día que el océano te mire a los ojos'. Aurora es artista, libre, impulsiva, tiene un precioso estudio de pintura repleto de velas frente al océano en un pueblo pequeño del sur de California. Todo da un vuelco cuando descubre que le quedan pocos meses de vida y la infidelidad de su chico, Mark.

'El día que sientas el latir de las estrellas'. Isla es neurótica, controladora y arrastra algún que otro trauma de la infancia. Vive con sus tíos en Australia y nunca ha salido de allí. Tras una vida de comodidades viaja a África para reencontrarse con su padre, que dirige un orfanato de gorilas.

'Suenas a blues bajo la luna llena'. Si alguien inventara una máquina capaz de sumergirte en un sueño en el que descubres tu vida ideal, ¿te atreverías a probarlo? Violeta, cansada de echar de menos a su exnovio Tomás y de no acabar de sentir lo que tendría que sentir por Yago, sí lo hará.

'Si la luna nos viera tocaría nuestra canción'. Tras soñar durante meses con el mismo chico y no dar con él en la vida real, Violeta lo ve en el aeropuerto. Sin embargo, en este encuentro fugaz entre ambos, solo puede memorizar la ciudad de destino del chico: Chicago. Ahora, Violeta ya sabe a dónde dirigirse.

'El cuaderno del bosque'. Para aprender a comer saludable y vegano, apostando por una alimentación equilibrada y respetuosa con el medio ambiente y los seres vivos.