Ximo Jackson: "Jackson no es solo un sombrero y un guante"

El club de fans de Michael Jackson en España considera que Michael's Legacy, el espectáculo que podrá verse en el Teatro Leal de La Laguna (mañana a las 21:00 horas y el sábado a las 19:30 y a las 22:00 horas), es el mejor homenaje posible a la estrella internacional. Ximo Jackson, el protagonista del show, empezó a imitar al cantante desde muy pequeño y dedica "muchas horas al día" al estudio de sus gestos y movimientos. "La unión y el amor es el legado que Michael Jackson nos ha dejado", asegura.

¿Como se acercó a la figura de Michael Jackson?

Ha sido todo de manera casual. Empecé con cinco años cuando vi por primera vez el videoclip de Smooth Criminal y a partir de ahí me convertí en fan y seguidor de este artista. Siempre hacía cosas sobre él en el colegio, gané varios concursos y ya -cuando cumplí la mayoría de edad- empecé a hacer espectáculos y tributos por locales. A partir de ahí todo ha sido ir creciendo, hasta ahora que tengo este espectáculo-tributo que ha rodado ya por toda España. Ya nos han visto más de 300.000 seguidores y hemos sido avalados por el club de fans de Michael Jackson como el mejor espectáculo-homenaje al Rey del Pop.

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de emular a este artista universal?

Lo más difícil son los pasos de baile que él hacía, aunque más que los pasos coreográficos en grupo, lo más difícil son los pasos que hacía por libre. La gente conoce sobre todo el moonwalk pero hay muchos otros pasos mucho más difíciles. Sobre todo, creo que lo más difícil de emular de Michael Jackson es lo que él transmitía con un simple chasquido de dedos, con una patada o con un giro.

Me imagino que para documentarse habrá visto infinidad de horas de vídeos...

Sí claro. Ten en cuenta que estamos hablando del artista, en mi opinión, más completo que ha existido. Tanto a la hora de cantar como a la hora de bailar. He tenido que estudiar todos los vídeos milimétricamente, los videclips, los conciertos y todos sus gestos. Son muchas las horas que dedico al día estudiándolo. Tienes que sentirlo dentro de ti para poder transmitirle a la gente lo que vienen a ver en el espectáculo.

El espectáculo se llama Michael's Legacy ¿Cuál cree que es el legado que dejó el artista?

Por una parte está el legado musical: más que canciones son himnos. Luego, sobre todo, tiene muchos mensajes en sus canciones. A la hora de traducirlas puedes ver claramente la idea que tenía Michael Jackson sobre la humanidad, la necesidad de unión entre todos, que hay que cuidar a los niños -que son su fuente de inspiración- lo profesional que era... Ese es el legado que nos ha dejado, la unión y el amor. Cuando traduces las canciones, te das cuenta de que Michael Jackson no es solo un sombrero y un guante sino que dicen mucho más los mensajes que quería transmitir con sus canciones.

Para un seguidor como usted, que ha dedicado parte de su vida al trabajo de Michael Jackson, ¿cómo sientan esas acusaciones de abusos que se han vuelto a retomar a raíz del último documental Leaving Neverland?

Es muy simple. Los medios de comunicación se agarran a cualquier titular. Él ha sido, dentro del libro Guinness de los Records, el artista que más ha donado a los niños. Ha construido hospitales para niños quemados, su casa la visitaban cientos de organizaciones de niños con cáncer. Eso no vende y él tampoco lo vendió y por eso la gente no lo sabe. Sacan un titular de alguien que intenta aprovecharse de su dinero, como en este documental. Lo que debería hacer la gente es investigar más. Puedes ver su biografía, testimonios de gente que ha trabajado con él, familiares, amigos, trabajadores que estuvieron con él... Así puedes ver que todo se aleja bastante de lo que han intentado vender en el documental. Son solo dos hombres que cuentan sus experiencias, son opiniones que se no demuestran con nada. Encima esas dos personas fueron a varios juicios a defenderlo y ahora ¿qué pasa?, ¿qué cuando ya está muerto te acuerdas de que Michael Jackson se aprovechó de ti? No es nada creíble. Yo voy compartiendo cosas que encuentro en mis redes sociales un poco para que la gente se entere de lo que es verdad y de lo que es mentira.

Háblenos sobre el espectáculo, el hilo conductor es la historia de dos seguidores de Jackson unidos por su música, ¿cierto?

Sí, son dos chavales que son fans de Michael Jackson y que se conocen cuando van a ver una función a un teatro. Empiezan entonces a compartir momentos. Lo que pasa es que el chico viene de un barrio más problemático y ella tiene el sueño de ser cantante. Les une la música de Michael Jackson y bueno, a partir de ahí tampoco quiero desvelar mucho más para que la gente se pueda sorprender. Ellos son los encargados de transmitir a la gente que viene a ver el show todo lo que era el Rey del Pop.

Me imagino que no faltarán todas esas canciones inolvidables...

Hacemos un amplio recorrido por toda su biografía musical, desde los Jackson Five hasta los últimos ensayos que hizo durante su último año con This Is It. Hacemos coreografías inéditas que él iba a hacer en estos conciertos. No falta ningún tema de los que todos conocemos.

Y todo, acompañado por la Jackson Dance Company.

Es la compañía de artistas donde están los cantantes, los bailarines, la coreógrafa... Somos la compañía de artistas que hemos formado el espectáculo.

¿Cómo define la experiencia de poner en escena un espectáculo así?

Es un sueño que vamos cumpliendo día a día. Ha sido todo muy casual pero hay mucho trabajo detrás. No me puse como meta el llegar a hacer un espectáculo así pero después de tantos años lo he hecho. En casi todos los teatros que vamos se cuelga el cartel de no hay entradas, son una media de entre 900 y 1.000 personas los que vienen a vernos. Luego hay photocall y cuando ves lo que sienten, lo que les has hecho vivir al recordar a su ídolo, o ves a los niños pequeños que empiezan a conocer a Michael, pues te llena de orgullo y felicidad.

¿Y los espectadores? ¿Qué ve en sus caras cuando termina el show?

La verdad es que veo asombro. Se quedan alucinados. Hasta el día de hoy, en todos los conciertos que hacemos se levantan y cantan, bailan y aplauden, lo disfrutan un montón. Eso te da más autoestima porque después de 15 canciones acabamos derrotados. Cuando ves cómo lo agradecen, te sale más fuerza aún.

Sabrá usted que Tenerife tiene muy a gala haber sido sede de uno de los conciertos de Jackson.

Es muy bueno eso. La gente que lo ha llegado a ver en conciertos me suelen decir que si Michael me hubiera visto estaría orgulloso de mi o que les he recordado mucho al concierto de Tenerife, Madrid o Marbella.