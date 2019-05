Los artistas canarios, cada vez más demandados en las Islas y fuera

El Gobierno de Canarias, la Fundación CajaCanarias y la Obra Social La Caixa mantienen su acuerdo para promover la movilidad cultural en las Islas mediante los programas Canarias Crea y Canarias Crea Canarias, ambos desarrollados a través de Canarias Cultura en Red. Así lo comunicaron ayer en rueda de prensa Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes; Alfredo Luaces, director general de la Fundación CajaCanarias, y Juan Ramón Fuertes, director territorial de Caixabank en Canarias.

Isaac Castellano comenzó explicando que la fragmentación del territorio canario dificulta "que nuestros artistas puedan desarrollar su labor". Por este motivo expresó la importancia de la existencia de este programa, promovido por la consejería que dirige, para compensar este obstáculo. El proyecto está dotado con 724.500 euros, de los cuales 150.000 han sido aportados desde la Obra Social La Caixa y Fundación CajaCanarias, tal y como aclaró Castellano.

"En 2018, en torno a este convenio, se produjeron 8.500 desplazamientos, 1.000 más que en 2017", declaró el consejero, para continuar especificando que "se trata de dos programas de movilidad, uno que hace referencia al exterior de nuestro Archipiélago (Canarias Crea) y otro que se circunscribe al ámbito de nuestra comunidad (Canarias Crea Canarias)". Asimismo, manifestó que ambos proyectos forman parte del principal programa de movilidad cultural que existe en las Islas y que es "muy apreciado por nuestros artistas", además de que "está propiciando importantes elementos de dinamización de la actividad".

Por su parte, Alfredo Luaces quiso recordar que este es un programa en el que colabora su entidad y la Fundación Bancaria La Caixa desde hace años por el compromiso de apoyo "al desarrollo socioeconómico de nuestra tierra". Según Luaces, este proyecto no solo es una actividad cultural que se desarrolla per se, sino que "también funciona como un elemento catalizador de otras actividades como el turismo".

Finalmente, Juan Ramón Fuertes destacó que los 15 años de historia de este convenio son un "indicador claro de éxito y de la necesidad de hacer todas estas actividades". Unos triunfos que, de no haber existido la colaboración de una administración pública con empresas privadas, no se habrían logrado, tal y como comentó. "Nosotros no podríamos llegar a los números a los que se ha llegado sin el apoyo de la Consejería", reconoció. Y concluyó afirmando que la continuidad de este tipo de proyectos es muy importante para defender la cultura, la cual supone un 2,4% del Producto Interior Bruto de Canarias.

Canarias Crea, movilidad fuera del Archipiélago

Desde 2005, Canarias Crea tiene como objetivo compensar el coste que supone para los artistas de las Islas llevar su obra fuera de ellas. De esta forma, el programa ayuda a los creadores para que puedan exponer sus trabajos a nivel nacional e internacional en diferentes eventos relacionados con la cultura. Con la asistencia de estos artistas a dichos actos, se ha conseguido posicionar la cultura canaria en el exterior. En 2018, se produjeron 2.490 desplazamientos desde Canarias a 61 países y a 16 comunidades autónomas españolas. Los destinos que han recibido a más canarios son, por países, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Portugal y, por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En cuanto a las disciplinas, la mayoría de solicitudes han estado relacionadas con la música, concretamente un 45% de ellas. Las artes plásticas, la danza, el teatro, la literatura y los trabajos audiovisuales, en este orden, son las siguientes.

Canarias Crea Canarias, traslados entre islas

Desde 2018, Canarias Crea Canarias pretende fomentar el tráfico de las propuestas culturales por todo el Archipiélago, especialmente por las islas no capitalinas, debido a la dificultad que significa para los artistas vivir en un territorio fragmentado en islas, algo que complica su labor por los sobrecostes que ello conlleva. La condición obligatoria para beneficiarse de este programa es tener un contrato con una entidad pública o privada para llevar a cabo actividades culturales. El año pasado hubo 6.068 gracias a Canarias Crea Canarias y se desarrollaron 814 actividades, en las que la música vuelve a ser la protagonista con un total de 555 conciertos. Por islas, en 2018 fue Gran Canaria la que más actividades organizó con artistas de otras islas (229), seguida de Tenerife (214), La Palma (120), Lanzarote (109), Fuerteventura (90), El Hierro (32), La Gomera (18) y La Graciosa (3). Todas ellas dinamizan también otros sectores.